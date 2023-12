Weißkohl wird häufig kleingeschnitten und geschmort, bevor er mit Zutaten wie Hackfleisch und Kartoffeln vermischt oder mit ebendiesen Zutaten als Beilage serviert wird. Da wird es doch höchste Zeit für frischen Wind unter den Weißkohl-Rezepten, findest du nicht? Der Kohl lässt sich nämlich auch kinderleicht mit würzigem Hackfleisch füllen und mit köstlicher Soße übergießen. Das Ergebnis sieht nicht nur kolossal aus, sondern schmeckt auch noch richtig lecker.

Mehr als nur lecker: gefüllter Weißkohl

Weißkohl hat im Winter Hochsaison und ist unglaublich vielseitig. Du kannst ihn kochen, blanchieren, in der Pfanne braten, fermentieren und sogar roh essen. Das macht ihn neben seinem milden Geschmack zur idealen Zutat für diverse Gerichte.

Aber auch deiner Gesundheit kommt Weißkohl zugute. Er enthält eine Vielzahl an Vitaminen, die für den Körper wichtig sind, sowie die Mineralstoffe Kalzium, Eisen und Magnesium. Wer auf eine eisenreiche Ernährung achtet, braucht dafür also nicht unbedingt Fleisch zu sich zu nehmen und kann auch zu Kohl greifen. In der Antike galt Weißkohl sogar als Allheilmittel.

Wir zaubern aus dem Kohl heute eine Art Riesen-Kohlroulade, indem wir den Weißkohl im Ganzen aushöhlen und dann mit Hackfleisch füllen. Das Ganze wird im Ofen zusammen mit Gemüse unter einer Haube aus Aluminiumfolie gegart.

Servierst du den Weißkohl unaufgeschnitten, wird er wegen seiner kolossalen Optik schon viel Aufmerksamkeit erregen, doch spätestens beim Anschneiden, wenn sich die würzige Hackfleischfüllung offenbart, gilt jeder Blick ihm.