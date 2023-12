Gib das Hackfleisch in eine große Schüssel und vermenge es – idealerweise mit deinen Händen – mit dem Senf, den Eiern sowie allen trockenen Zutaten. Forme anschließend Cevapcici-ähnliche Rollen, die etwa so breit sein sollten wie dein Handteller.

Lege jede Rolle anschließend auf das untere Ende von zwei sich überlappenden Scheiben Bacon. Rolle das Hackfleisch dann im Bacon ein und lege das ummantelte Röllchen dann in eine feuerfeste Form. Wiederhole diesen Vorgang mit dem Rest Hackfleisch und den übrigen Baconscheiben.

