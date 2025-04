Durch diesen Trick wird dein Pizzabrot besonders köstlich

Hast du schon mal von Dough Washing gehört? Bei dieser Technik wird Teig vor der Weiterverarbeitung in Wasser ausgewaschen. Was das bringt und warum dieser Vorgang unser gefülltes Pizzabrot extra köstlich macht, verraten wir dir hier, also lies unbedingt weiter!

Rezept für gefülltes Pizzabrot

Wie kann man Pizzateig noch besser machen? Diese Frage haben wir uns gestellt und uns ein wenig umgehört. Ein Ansatz ist das sogenannte Dough Washing, also „Teig waschen“. Dabei wird ein fertiger Teig in Wasser gelegt und dann gründlich ausgewaschen, bis das Wasser nicht mehr stark trübt. Bei dieser Technik wird ein Teil der Stärke aus dem Mehl ausgewaschen, während das Gluten, also das Weizeneiweiß, bleibt. Der ausgewaschene Teig enthält also prozentual mehr Protein als herkömmlicher. Das führt dazu, dass er super elastisch ist, im Ofen besonders fluffig aufgeht und eine knusprige Kruste bekommt.

Wir haben den Teig so zubereitet und ein gefülltes Pizzabrot daraus gebacken. Das Ergebnis: lockerer Teig, feste Kruste und eine herrlich saftige Füllung dank Burrata und Mortadella. Da verdrehen wir jetzt noch verzückt die Augen bei dem Gedanken daran.

Du möchtest dein eigenes gefülltes Pizzabrot zubereiten? Das geht einfacher als du vielleicht denkst! Beginne damit, einen Teig aus Wasser und Mehl zu kneten. Das dauert eine Weile, denn es ist besonders wichtig, dass sich das Gluten gut ausbilden kann. Verwende am besten eine Küchenmaschine, so sparst du Kraft. Lege den Teig dann für eine Stunde in lauwarmes Wasser. Wasche ihn danach gut aus. Die Stärke sollte nicht komplett ausgewaschen werden, aber ein guter Anteil.

Ziehe den Teig auf einer eingeölten Arbeitsfläche auseinander, bestreue ihn mit Salami, Käse und Paprika und rolle ihn ein. Lege ihn in eine gefettete Form, die genau so groß ist wie das Brot selbst und schiebe es in den Ofen. Nach etwa zwei Stunden Backzeit ist das Brot fertig. Lass es auskühlen und fülle es mit allerlei leckeren Zutaten, ganz nach deinem Geschmack. Dann heißt es nur noch: Zugreifen!

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Pizza muss nicht immer rund sein. Du glaubst uns nicht? Dann probiere doch mal eine geflochtene Pizza oder schnelle Pizzaschnecken aus Blätterteig auf. Immer ein Hit sind unsere gefüllten Pizzabrötchen.

Gefülltes Pizzabrot Oli keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 1 Stunde Std. Zubereitungszeit 2 Stunden Std. Wartezeit 1 Stunde Std. Gesamtzeit 4 Stunden Std. Portionen 2 Kochutensilien (gibt es zum Beispiel hier online 🛒 1 kleine Kastenform, ca. 20 cm Zutaten 1x 2x 3x Für das Brot: 800 g Mehl

500 g Wasser

100 g Salami klein geschnitten

100 g Käse klein geschnitten

100 g Paprika rot/gelb/grün klein geschnitten Für den Belag: 1 fertig gebackenes Brot

1 Burrata abgetropft

1 Handvoll Rucola

Pizzagewürz nach Geschmack

2 EL Tomatenpassata

120 g Mortadella Zubereitung Verknete das Mehl mit Wasser zu einem glatten Teig – am besten mit der Knetmaschine für ca. 12 Minuten. Lege den Teig danach für eine Stunde in raumtemperiertes Wasser.

Wasche den Teig nach der Stunde mehrmals gründlich aus und lass ihn gut abtropfen. Ziehe ihn dann auf einer leicht geölten Arbeitsfläche auseinander.

Heize den Backofen auf 170 °C Ober-/Unterhitze vor.

Verteile Salami, Käse und Paprikawürfel darauf, klappe den Teig längs ein und belege ihn erneut mit den Zutaten. Tipp: Würze den Teig nach Geschmack, indem du deine Lieblings-Gewürzmischung auf dem auseinandergezogenen Teig verteilst.

Rolle das Brot nun von einer Seite her auf und lege es in eine leicht gefettete, möglichst kleine Form, sodass es genau hineinpasst.

Backe das Pizzabrot für ca. 2 Stunden. Hole es danach noch warm aus der Form und lass es vollständig auskühlen.

Schneide es auf und belege es mit deinen Sandwich-Zutaten.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.