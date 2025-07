So hast du Zucchini noch nie gegessen

Es ist Zucchini-Saison! In Läden und auf Wochenmarktständen werden die knallgrünen Sommerkürbisse jetzt angeboten. Bei diesem üppigen Überfluss wissen wir kaum noch, was wir damit anfangen sollen. Doch keine Sorge – hier kommt das Rezept, das es in dein Herz schaffen wird. Gegrillte Zucchini mit Burrata und Pesto überzeugt mit Röstaromen, Kräutern und cremigem Käse und wird schnell zu einem Klassiker aus deiner Küche.

So einfach machst du umwerfend leckere gegrillte Zucchini mit Burrata und Pesto

Zucchini sind wie gemacht zum Grillen. Legst du sie auf ein heißes Rost, bekommen sie im Handumdrehen hübsche Grillstreifen und ein leichtes Raucharoma, das perfekt zu ihrer natürlichen Frische passt. Doch was, wenn ich dir verrate, wie du sie auf ein ganz neues Level heben kannst? Die Lösung, wie gegrillte Zucchini besonders köstlich wird, stammt von dem US-amerikanischen Sternekoch Thomas Keller.

Dieser empfiehlt, die Zucchini vor dem Grillen kreuzweise einzuritzen und dann zu salzen. Das Salz entzieht dem Gemüse etwas von seiner Feuchtigkeit, was für eine festere Struktur und einen intensiveren Geschmack sorgt. Nachdem die Zucchini etwas Feuchtigkeit abgegeben haben, tupfst du sie trocken und grillst sie dann bei hoher Hitze. So karamellisiert der Zucker im Gemüse und gibt eine herrliche Kruste. Durch diesen einfachen Trick sind gegrillte Zucchini mit Burrata und Pesto nicht nur lecker, sondern herausragend.

Doch nicht nur das Gemüse sorgt für den tollen Geschmack. In Kombination mit cremigem Burrata, einem Mozzarella mit einem Kern aus Sahne und Käsefäden sowie aromatischem Pesto glänzt das einfache Sommergemüse auf eine Art und Weise, wie du es vorher nie zu träumen gewagt hättest. Gegrillte Zucchini mit Burrata und Pesto schmeckt zum Grillabend, als einfache Lunch-Idee oder als lauwarmer Salat am nächsten Tag im Büro. Bereite dir dieses schnelle Gericht doch direkt mal selbst zu!

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Zucchini ist unheimlich vielseitig und ein Gemüse für alle Fälle. Bereite dir doch direkt noch weitere leckere Rezepte zu, zum Beispiel diesen Zucchini-Auflauf mit Hüttenkäse, eine Garnelen-Zucchini-Pfanne oder eine knusprige Zucchini-Scarpaccia.

Gegrillte Zucchini mit Burrata und Pesto Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 4 Kochutensilien (z.B. diese hier 🛒 1 Grillpfanne Zutaten 1x 2x 3x Für das Pesto: 2 Handvoll Basilikumblätter

1 Handvoll Minzblätter

4 EL Olivenöl

1 Knoblauchzehe

2 EL Pinienkerne

50 g Parmesan gerieben

Salz Für die Zucchini: 3 Zucchini

Salz

Olivenöl

2 Burrata

Pfeffer Zubereitung Gib alle Zutaten für das Pesto in einen Mixer und püriere alles, so fein du magst. Schmecke mit Salz ab. Lass das Pesto durchziehen.

Schneide die Zucchini in dicke Streifen. Ritze sie ein und bestreue sie mit etwas Salz. Lass sie kurz ruhen und tupfe sie dann ab.

Erhitze etwas Olivenöl in einer Grillpfanne und brate die Zucchini scharf darin an.

Brate sie von der anderen Seite, bis sie Farbe bekommen.

Richte die gegrillte Zucchini auf einem Teller an. Zerpflücke den Burrata und verteile ihn großzügig auf den Zucchini. Verteile auch das Pesto darauf. Garniere mit Basilikumblättern und schmecke mit Pfeffer ab, wenn du magst.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.