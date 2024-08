Für diese Suppe werden Zucchini in einer Pfanne gegrillt

Keine Bange: Für die gegrillte Zucchinisuppe benötigst du keinen Grill und keinen Garten. Stattdessen nutzen wir für die Zubereitung eine Grillpfanne. Dadurch bekommt das Kürbisgewächs ein tolles Aroma, mit dem es die Suppe verfeinert. Glaube uns, das wird dein neues Lieblingsrezept für Zucchinisuppe, wetten?

Gegrillte Zucchinisuppe mit Lauch: einfach lecker

Und nicht nur Zucchini sorgt in diesem Gericht für Geschmack. So kommen nämlich auch noch Zwiebeln, Knoblauch und Lauch beziehungsweise Porree mit in den Suppentopf. Alle drei sind herrliche Geschmackslieferanten, vor allem, wenn sie angeschwitzt werden. Schon nach wenigen Sekunden erfüllt ein verlockender Duft die Küche, wenn die Zutaten auf dem Herd brutzeln.

Die Zubereitung der gegrillten Zucchinisuppe ist wunderbar einfach. Starte damit, die Zucchini zu waschen, der Länge nach zu halbieren und dann in Scheiben zu schneiden. Diese werden anschließend in einer Grillpfanne gebraten. Derweil bleibt Zeit, die Zwiebeln, den Knoblauch und den Lauch vorzubereiten. Die ersten beiden Zutaten werden geschält und gehackt, die letzte gründlich gewaschen. Dafür halbierst du eine Lauchstange am besten ebenfalls der Länge nach und wäschst sie auch in den Zwischenräumen. Dort versteckt sich gerne Schmutz, der unbedingt herausgespült werden sollte.

In einem Topf werden die drei Zutaten dann angeschwitzt, bevor die gegrillte Zucchini, Gemüsebrühe und Wasser dazu gegeben werden. Ist alles gar, kommt ein Pürierstab ins Spiel, um den Topfinhalt zu zerkleinern. Nun veredelst du die gegrillte Zucchinisuppe noch mit etwas Minze und Joghurt, schmeckst sie ab und servierst sie sofort.

An die Löffel, fertig los! Denn es warten viele weitere leckere Suppen darauf, von dir gekocht zu werden. Starte mit einer Zucchini-Kokos-Suppe, bevor du eine Griechische Tomatensuppe mit Feta und dann eine Bohnen-Lauch-Suppe kochst. Viel Vergnügen!