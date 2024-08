Diese Zucchini-Kokos-Suppe ist schnell weggelöffelt

Du liebst Zucchini, wünschst dir zur Abwechslung aber geschmacklich mal ein paar exotischere Aromen? Dann ist unsere Zucchini-Kokos-Suppe ein absoluter Geheimtipp. Die Suppe ist einfach zuzubereiten und Kokosmilch verwandelt sie in einem cremiges Geschmackswunder.

Schnell und einfach: Zucchini-Kokos-Suppe

Wohin nur mit all den Zucchini? Du hast schon alles ausprobiert und Zucchini sowohl gegrillt als auch eingelegt und im Auflauf, mit Nudeln und gefüllt gegessen sowieso? Dann probiere doch mal unser Rezept für eine Zucchini-Kokos-Suppe aus. Vom Schneiden des Gemüses bis zum Servieren brauchst du gerade einmal 20 Minuten. Schnapp ein paar Zucchini und fang an.

Für unsere Zucchini-Kokos-Suppe verwenden wir sowohl grüne als auch gelbe Zucchini. So bekommt die Suppe eine schöne Farbe. Schneide die Zucchini in grobe Würfel und schneide auch eine Zwiebel sowie zwei Knoblauchzehen in Würfel. Brate diese kurz in Olivenöl an und füge die Zucchini zusammen mit Chiliflocken, Thymian, Salz und Pfeffer hinzu. Lass alles ein paar Minuten anbraten. Lösche dann mit der Gemüsebrühe sowie Kokosmilch ab und füge die TK-Erbsen hinzu.

Die Suppe muss jetzt einige Minuten köcheln, bis Zucchini und Erbsen weich sind. Nun musst du alles nur noch durchpürieren und mit einem Spritzer Zitronensaft abschmecken.

Besonders gut schmeckt die Zucchini-Kokos-Suppe mit knusprigen Croûtons. Dafür schneidest du Toastbrotscheiben in Würfel und brätst sie in einer Pfanne mit etwas Olivenöl an. Über die Suppe gestreut bringen sie einen tollen Crunch in dein Gericht.

Es ist Zucchinizeit! Das bedeutet, dass das Gemüse aktuell in allen möglichen Varianten auf den Tisch kommt. Passende Rezepte gibt es bei uns, wie diese Zucchini-Hackbällchen mit Tomatensoße. Zucchini als Fingerfood kannst du mit diesen Zucchini-Parmesan-Chips genießen. Und auch als Zucchini-Flammkuchen macht das Spätsommergemüse eine ausgezeichnete Figur. Viel Spaß beim Nachkochen und guten Appetit.