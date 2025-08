Du liebst Grillen? Dann wirst du diesen Kartoffelsalat feiern!

Du suchst nach einer frischen Alternative zum klassischen Kartoffelsalat? Dann probiere diesen gegrillten Kartoffelsalat mit Zucchini aus! Die Kombination aus rauchig-aromatischen Grillkartoffeln und zarten Zucchinischeiben verwandelt den traditionellen Beilagensalat in ein vollwertiges Sommergericht.

Rezept für gegrillten Kartoffelsalat mit Zucchini

Kartoffelsalat gehört zu den absoluten Klassikern der deutschen Küche und es gibt ihn in unzähligen Varianten. Jede Region hat seine eigenen Traditionen – während im Norden oft Mayonnaise dominiert, schwört der Süden auf Essig und Öl.

Die Hauptzutaten sind denkbar einfach: kleine, festkochende Kartoffeln, Zucchini, am besten aus dem eigenen Garten, und sonnengereifte Tomaten. Petersilie sorgt für Frische, während hochwertiges Olivenöl den rauchigen Grillgeschmack unterstreicht. Ein Spritzer Limettensaft sorgt für die nötige Säure, Zwiebeln für die Schärfe. Senf, Honig und Knoblauch runden das Aroma ab.

Damit die Kartoffeln und Zucchini gleichzeitig gar sind, solltest du die Kartoffeln in Salzwasser vorkochen. Auf dem Grill bekommen sie dann nur noch das letzte Finish und den typischen Grillgeschmack. Würze Kartoffeln und Zucchini vorher mit Salz und Chilipulver und wende sie in etwas Olivenöl. Platziere sie dann auf einer Grillplatte oder in einer feuerfesten Grillpfanne auf dem Grill. Füge einige Minuten vor Ende der Garzeit die Tomaten hinzu. Sobald das Gemüse eine schöne Farbe bekommen hat, kann es zusammen mit den Zwiebeln, der Petersilie und dem Dressing vermengt werden. Das war es auch schon.

Auch wenn das Wetter aktuell nicht das Beste ist, schmeißen wir den Grill und bereiten uns diesen gegrillten Kartoffelsalat mit Zucchini zu. Du kannst sie zu Fleisch oder Fisch servieren, aber auch als Teil eines vegetarischen Menüs.

Gegrillter Kartoffelsalat mit Zucchini Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 40 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 1 kg kleine Kartoffeln z.B. Drillinge

Salz nach Geschmack

Chilipulver nach Geschmack

2 Zucchini

1 Zwiebel

250 g Tomaten

1 Handvoll Petersilie

6 EL natives Olivenöl extra online z.B. hier 🛒

1 EL Senf

1 TL Honig

1 Knoblauchzehe

1 Bio-Limette

Pfeffer Zubereitung Wasche die Kartoffeln und koche sie mit Schale für 10–15 Minuten in Salzwasser. Gieße sie danach ab, lass sie ausdampfen und halbiere sie.

Wasche auch die Zucchini und schneide sie in Scheiben.

Schäle die Zwiebel und schneide sie in Ringe.

Wasche die Tomaten und halbiere sie. Schneide die Petersilie klein.

Wende die Kartoffeln und Zucchini in 1 EL Olivenöl und würze sie nach Geschmack mit Salz und Chilipulver.

Grille die Kartoffeln und Zucchini auf einer Grillplatte oder in einer feuerfesten Grillpfanne auf dem Grill für etwa 10 Minuten, bis sie eine schöne Farbe bekommen haben. Gib wenige Minuten vor Ende der Grillzeit die Tomaten dazu.

Verrühre das restliche Öl mit dem Senf, Honig, einer gepressten Knoblauchzehe und dem Saft von 1 Limette.

Gib die gegrillten Kartoffeln, Zucchini, Tomaten zusammen mit den Zwiebelringen, der Petersilie und dem Dressing in eine Schüssel und rühre den Salat um.

Schmecke den gegrillten Kartoffelsalat mit Zucchini zum Schluss noch mit Salz, Pfeffer und Chili ab.

