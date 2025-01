Gegrilltes Champignon-Käse-Sandwich: Frühstück für Käse-Fans

Wie wäre es mal wieder mit einem Sandwich zum Frühstück? Aber natürlich nicht irgendeines, sondern ein gegrilltes Champignon-Käse-Sandwich. Das kannst du haben. Das passende Rezept für diese Köstlichkeit findest du hier.

Gegrilltes Champignon-Käse-Sandwich: So wird es gemacht

Käse-Sandwiches sind immer eine gute Idee, erst recht zum Frühstück. Wenn dir morgens aktuell das Aufstehen nicht ganz so leicht fällt, dann könnte die Aussicht auf ein leckeres, knuspriges Brot mit warmem, geschmolzenem Käse vielleicht dabei helfen, gut in den Tag zu starten.

Für ein gegrilltes Champignon-Käse-Sandwich brauchst du nicht viel. Somit ist es perfekt fürs Frühstück geeignet. Wer möchte am Morgen schon lange in der Küche stehen? Besorge dir frische Champignons, einen geriebenen Käse deiner Wahl und ein gutes Brot, wie Toast, ein Weißbrot oder ein rustikales Sauerteigbrot, je nachdem, was dir besonders gut schmeckt. Zusätzlich benötigst du noch etwas Butter, eine Knoblauchzehe und Gewürze.

Schneide als Erstes die Pilze in Scheiben und brate sie in einer Pfanne 🛒 (oder einer Grillpfanne) mit zerlassener Butter, gepresstem Knoblauch und den Gewürzen an. Belege damit zwei Scheiben Brot und streue großzügig deinen Lieblingskäse darüber. Für welchen Käse du dich entscheidest, bleibt dir überlassen. Das Sandwich schmeckt sowohl mit Cheddar als auch mit Gouda. Mozzarella ist ebenfalls eine gute Wahl. Lege dann eine zweite Brotscheibe darüber, bestreiche die Außenseiten dünn mit Butter und brate das Sandwich von beiden Seiten knusprig an. Danach schneidest du es einmal in der Mitte durch und kannst es genießen.

Käse-Sandwiches sind ein echter Klassiker, der seinen Ursprung in den USA hat und auch bei uns beliebt ist. Mittlerweile gibt es viele verschiedene Varianten des Grilled-Cheese-Sandwiches, so unter anderem das Käse-Ei-Sandwich mit Rührei. Eine klare Empfehlung bekommt auch das Grilled-Cheese-Sandwich mit Kimchi und magst du es würziger, dann probiere es als Grilled-Cheese-Sandwich mit Feta.

4 Scheiben Brot nach Wahl

150 g frische Champignons

150 g geriebener Käse

2 EL Butter

1 Knoblauchzehe

1/4 TL Paprikapulver

Salz und Pfeffer Zubereitung Säubere die Champignons und schneide sie in dünne Scheiben. Ziehe den Knoblauch ab.

Erhitze die Butter in einer Pfanne und brate die Pilze darin an. Presse die Knoblauchzehe dazu und rühre sie unter. Würze die Mischung mit Paprikapulver, Salz und Pfeffer. Brate die Champignons, bis sie goldbraun sind.

Verteile die angebratenen Champignons gleichmäßig auf zwei Scheiben Brot. Bestreue sie großzügig mit geriebenem Käse.

Lege die übrigen Brotscheiben darauf und drücke die Sandwiches leicht zusammen. Erhitze eine Pfanne bei mittlerer Hitze. Bestreiche die Außenseiten der Sandwiches dünn mit Butter.

Brate die Sandwiches von beiden Seiten, bis das Brot goldbraun und knusprig ist und der Käse vollständig geschmolzen ist.

Schneide die Sandwiches in der Mitte durch und serviere sie sofort.

