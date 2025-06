Du bist nur 30 Minuten von deinem neuen Lieblingssalat entfernt

Blattsalate und andere grüne Salatkreationen schmecken frisch und lecker. Manchmal darf es dann aber doch etwas sein, das ein bisschen anders ist. Wenn du eh schon Appetit hast, trifft sich das gut. Denn wir gönnen uns heute einen gerösteten Kichererbsensalat mit Chorizo. Und bringen damit einen Hauch Spanien auf den Teller. Perfekt als sättigende Mahlzeit oder kleines Festessen zwischendurch – probier’s aus und lass dich begeistern!

Rezept für gerösteten Kichererbsensalat mit Chorizo

Chorizo ist nicht einfach irgendeine Wurst. Es ist die spanische Diva unter den Würsten, voller Geschmack, Tradition und Leidenschaft. Ursprünglich kommt sie aus Spanien, wird aber auch in Portugal (und vielen Ländern Lateinamerikas) heiß geliebt und vielfach variiert. Was sie so besonders macht? Ihre unverwechselbare Würze!

Die klassische Chorizo wird aus Schweinefleisch, Paprika (vor allem dem typisch spanischen Pimentón, einer geräucherten Paprika), Knoblauch, Salz und weiteren Gewürzen hergestellt. Besonders die Paprika gibt ihr dieses leuchtend rote Aussehen und den rauchigen Geschmack. Je nach Region und Sorte kannst du sie mild oder scharf finden – „dulce“ für mild, „picante“ für scharf.

Die traditionelle Herstellung von Chorizo ist eine Kunst: Das Fleisch wird fein gehackt, mit den Zutaten vermengt und in Naturdärme gefüllt, bevor die Wurst an der Luft getrocknet oder geräuchert wird. Ergebnis? Eine Wurst mit einer pikanten und rauchigen Note, die sich perfekt braten, grillen oder auch roh essen lässt (bei der luftgetrockneten Variante).

Für unseren gerösteten Kichererbsensalat braten wir sie in der Pfanne ohne Öl etwas knusprig und geben sie dann einfach gemeinsam mit den restlichen Zutaten zum Salat. Natürlich kannst du auch in den Genuss dieses Salates kommen, wenn du dich vegetarisch oder vegan ernährst. Es gibt nämlich tolle Chorizo-Alternativen auf pflanzlicher Basis. Oder du verwendest Räuchertofu, den du mit Paprikapulver, Kreuzkümmel und Knoblauch würzt und in Olivenöl anbrätst. Guten Appetit!

Wir wären nicht Leckerschmecker, wenn wir nicht noch viele weitere Salatrezepte mit Kichererbsen für dich bereit hätten. Zaubere dir einmal einen orientalischen Kichererbsen salat. Oder wie wäre es mit einem Tomatensalat mit gerösteten Kichererbsen und Artischocken? Ebenso lecker und dazu noch farbenfroh ist unser Rezept für Rote-Bete-Kichererbsensalat mit Feta. Für mehr Rezepte frag einfach unseren Koch-Bot!

Gerösteter Kichererbsensalat mit Chorizo Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x Für den Salat: 1 Dose Kichererbsen 400 g

2 EL Olivenöl

1 TL Paprikapulver edelsüß

Salz und Pfeffer nach Geschmack

100 g Chorizo

1 rote Paprika

100 g Kirschtomaten

1 Handvoll Rucola

1 kleine rote Zwiebel

50 g Feta optional Für das Dressing: 3 EL Naturjoghurt

1 EL Tahini gibt's online, z.B. hier 🛒

1/2 Bio-Zitrone Saft

1/2 TL Honig

1/2 TL Oregano

Etwas Wasser zum Verdünnen Außerdem: Etwas frischer Koriander zum Garnieren (optional) Zubereitung Heize den Backofen auf 200 °C vor.

Gieße die Kichererbsen in ein Sieb und lass sie gut abtropfen.

Gib die Kichererbsen auf ein mit einer Backmatte 🛒 ausgelegtes Backblech. Vermenge sie mit 1 EL Olivenöl, Paprikapulver, Salz und Pfeffer. Röste sie für ca. 20 Minuten, bis sie goldbraun und knusprig sind.

Schneide die Chorizo in kleine Würfel oder Scheiben und brate sie in einer Pfanne ohne zusätzliches Öl, bis sie knusprig ist. Lass die Chorizo auf Küchenpapier abtropfen.

Entferne das Kerngehäuse der Paprika und schneide sie in kleine Stücke. Halbiere die Tomaten. Wasche und schleudere den Rucola trocken. Schäle und schneide die Zwiebel in feine Ringe. Zerbrösele den Feta.

Vermische alles, einschließlich der gerösteten Kichererbsen und der knusprigen Chorizo, in einer Schüssel.

Mische für das Dressing den Joghurt, Tahini, Zitronensaft, Honig, Gewürze und nach Bedarf etwas Wasser, bis die Konsistenz cremig, aber flüssig genug ist, um sich gut zu verteilen.

Gieße das Dressing über den Salat und vermische alles vorsichtig. Garniere nach Belieben mit gehacktem Koriander.

Serviere den Salat sofort und genieße ihn frisch.

