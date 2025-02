Dieses Granola beschert dir den perfekten Start in den Tag

Es ist nussig, knusprig und leicht süß: Geröstetes Honig-Granola beschert dir einen perfekten Start in den Tag und macht rundum glücklich. Noch dazu enthält es weniger Zucker als die gekaufte Version und ist bei Weitem nicht so teuer. Interesse geweckt? Dann lass uns loslegen!

Geröstetes Honig-Granola: knuspriges Frühstück

Granola hat in den letzten Jahren einen ziemlichen Popularitätsschub erleben dürfen. Hierzulande lange als „Knuspermüsli“ bekannt, galten die Frühstücksflocken lange als eher langweilig und eintönig. Doch plötzlich änderte sich das und seitdem gibt es das Müsli mit allerlei Zutaten – gefriergetrocknete Früchte, Schokolade, Nüsse und was auch immer das Herz begehrt. Wir haben dieses geröstete Honig-Granola für uns entdeckt.

Wusstest du, dass selbstgemachtes Granola viel gesünder ist als gekauftes? Die gekaufte Variante enthält oft viel mehr Zucker und Zusatzstoffe, als man denkt. Machst du es jedoch selbst, kannst du genau bestimmen, was hineinkommt. Ob weniger Süße, mehr Nüsse oder ein Extra an Kernen für den perfekten Crunch, die Variationen sind endlos.

Eines haben jedoch alle Arten gemeinsam, so auch dieses geröstete Honig-Granola: ihre Zubereitung. Du mischst einfach nur Haferflocken und Cranberrys sowie gehackte Nüsse und Samen in einer Schüssel. Nebenbei erwärmst du etwas Honig und Kokosöl. Diese Mischung wird dann über die trockenen Zutaten gegossen und mit Zimt und einer Prise Salz abgeschmeckt. Danach wird das Ganze im Ofen bei niedriger Temperatur langsam geröstet und dabei immer wieder durchgemischt. Nach kurzer Abkühlzeit kannst du dein Müsli direkt essen oder in luftdicht verschließbaren Gläsern 🛒 wochenlang aufbewahren.

Geröstetes Honig-Granola sorgt durch seine proteinreichen Haferflocken für ein langes Sättigungsgefühl und ist daher ein ideales Frühstück. Serviere es mit etwas Quark, Skyr oder Joghurt und genieße!

Bleib noch ein bisschen bei uns, denn weitere leckere Granola-Varianten warten auf dich. So zum Beispiel Golden-Milk-Granola mit Kurkuma und Ingwer oder intensives Schoko-Granola. Für einen leckeren Kontrast sorgt Brezel-Granola. Mmh!

Geröstetes Honig-Granola Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 6 Zutaten 1x 2x 3x 100 g Mandeln

300 g Haferflocken

50 g Kürbiskerne

1 Prise Zimt

1 Prise Salz

100 g Kokosöl

125 g Honig

50 g Cranberrys Zubereitung Heize den Backofen auf 140 °C Umluft vor und lege ein Backblech mit Backpapier aus.

Hacke die Mandeln grob und vermische sie in einer großen Schüssel mit den Haferflocken, Kürbiskernen, Zimt und Salz.

Erhitze das Kokosöl zusammen mit dem Honig in einem kleinen Topf bei niedriger Hitze, bis beides flüssig ist. Rühre gut um und gieße die Mischung über die trockenen Zutaten. Vermenge alles gründlich, bis die Haferflocken gleichmäßig mit der Honig-Mischung überzogen sind.

Verteile die Masse in einer dünnen Schicht auf dem Backblech und backe sie für ca. 25 Minuten. Wende das Granola alle 8–10 Minuten, damit es gleichmäßig bräunt.

Lass das Granola nach dem Backen vollständig auskühlen, damit es knusprig wird. Mische die Cranberrys unter und bewahre das Granola in einem luftdichten Glas auf.

