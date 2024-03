Ein Omelett ist ein beliebtes Eiergericht, dass häufig zum Frühstück gegessen wird. Es erfreut sich in unzähligen Variationen großer Beliebtheit. Typisch für ein Omelett sind seine länglich-ovale Form, seine glatte Oberfläche sowie seine saftig-weiche Konsistenz. Es kann zudem in vielen unterschiedlichen Varianten zubereitet. Wir zeigen dir heute ein Rezept für gerolltes Omelett mit Hackfleisch und Käse aus dem Ofen.

Rezept für gerolltes Omelett aus dem Ofen

Mit uns bekommt dein Omelett jedoch ein ganz anderes Aussehen. Unser gerolltes Omelett wird dich begeistern, denn es ist saftig, weich und gefüllt, im Inneren verbergen sich nämlich würziges Hackfleisch, Babyspinat und Käse.

Die genaue Entstehungsgeschichte des Omeletts ist nicht eindeutig geklärt, aber es wird angenommen, dass es seinen Ursprung im antiken Persien oder im antiken Arabien hat. Die Zubereitung von Eiern in flacher Form war bereits in vielen Kulturen verbreitet. Im Laufe der Zeit wurde das Omelett dann in verschiedenen Ländern und Regionen weiterentwickelt und an lokale Geschmäcker angepasst.

Das moderne Omelett, wie wir es heute kennen, hat seinen Ursprung in der französischen Küche. Im 17. Jahrhundert wurde das Omelett in Frankreich als „alumelle“ oder „alumete“ bezeichnet. Es wurde oft mit süßen Zutaten wie Zucker oder Orangenblütenwasser zubereitet und galt als beliebtes Gericht am königlichen Hof.

Heutzutage gibt es unzählige Variationen des Omeletts in verschiedenen Ländern und Kulturen. In Spanien ist das „Tortilla Española“ ein bekanntes Omelett mit Kartoffeln und Zwiebeln, während in Italien das „Frittata“ eine beliebte Variante ist, die oft Gemüse und Käse enthält.

Als herzhaftes Frühstück, zum ausgiebigen Brunch oder als außergewöhnliches Mittagessen – dieses gerollte Omelett mit Käse, Hackfleisch und Babyspinat schmeckt zu jeder Tageszeit hervorragend. Überzeug dich selbst!

Gerolltes Omelett Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 1 Stunde Std. 10 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 30 Minuten Min. Portionen 5 Kochutensilien 1 Backblech, 38 cm x 36 cm

1 Backblech, 38 cm x 26 cm Zutaten 1x 2x 3x Für das Omelett: 6 Eier

200 g geriebener Käse

300 g Mayonnaise

Butter zum Einfetten Für das Hackfleisch: 700 g Rinderhackfleisch

1 klein gehackte Zwiebel

1 EL Thymian

1 EL Paprikapulver

1 TL Salz

1/2 TL Pfeffer Außerdem: 4 Scheiben Käse

50 g frischer Babyspinat Zubereitung Verrühre für das Omelett die Eier mit geriebenem Käse und Mayonnaise. Lege beide Backbleche mit Backpapier aus und fette sie anschließend mit Butter ein.

Teile die Omelett-Masse auf die Backbleche auf. Backe die Omeletts dann nacheinander für 15–20 Minuten bei 180 °C Ober-/Unterhitze. Stürze jedes Omelett nach dem Backen auf ein sauberes Geschirrtuch, entferne das Backpapier und lass alles abkühlen.

Vermenge das Hackfleisch mit den angegebenen Zutaten. Verteile das Hackfleisch dann dünn auf dem größeren Omelett, lass dabei einen Rand von ca. 5 cm stehen.

Bedecke das Hackfleisch nun mit dem kleineren Omelett; schneide dieses gegebenenfalls zu. Belege das obere Omelett dann mit Käsescheiben und Babyspinat.

Rolle mithilfe des Geschirrtuchs die Omeletts zum Rand hin zu einer großen Rolle auf.

Backe das gerollte Omelett abschließend für 25–30 Minuten bei 180 °C Umluft.

