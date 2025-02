Im ersten Schritt bereitest du den Mürbeteig zu. Vermenge Mehl, Butter und Zucker zu einem glatten Teig. Rolle diesen mit einem Nudelholz aus und schneide ihn zu einem großen Viereck. Mit einem Pizzaschneider schneidest du den Teig anschließend noch in 5 Rauten. Aus den verbleibenden Teigecken stichst du mit einem Herzförmchen kleine Herzen aus.

Im ersten Schritt bereitest du den Mürbeteig zu. Vermenge Mehl, Butter und Zucker zu einem glatten Teig. Rolle diesen mit einem Nudelholz aus und schneide ihn zu einem großen Viereck. Mit einem Pizzaschneider schneidest du den Teig anschließend noch in 5 Rauten. Aus den verbleibenden Teigecken stichst du mit einem Herzförmchen kleine Herzen aus.