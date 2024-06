Dieser gestürzte Ananaskuchen ist richtig saftig: unbedingt nachbacken

Obwohl sein Name nach einem Missgeschick in der Küche klingt, ist der gestürzte Ananaskuchen ein zeitloser Klassiker aus den USA. Wir haben ihn mit einem erfrischenden Touch neu interpretiert. Unsere Variante ist voller Frische, Saftigkeit und köstlicher Süße – ein absoluter Höhepunkt auf jeder Kaffeetafel. Wir führen dich durch die einfache Zubereitung dieses Kuchens, also schnapp dir deine Schürze und leg los!

Gestürzter Ananaskuchen: Kuchenklassiker modern interpretiert

Bilder von gestürztem Ananaskuchen oder „Pineapple Upside-Down Cake“, wie er in seinem Heimatland, den USA, auch genannt wird, sind häufig erstmal verstörend. Ein klebriger Kuchen mit fast durchsichtigen Ananasstücken, dekoriert mit Cocktailkirschen: modern ist anders. Kein Wunder, denn der gestürzte Ananaskuchen hat seine Ursprünge bereits in den 1920er Jahren. Damals veranstaltete eine beliebte Ananas-Marke einen Kochwettbewerb, bei dem der Pineapple Upside-Down Cake gewann.

Der Name des gestürzten Ananaskuchens kommt von seiner Zubereitung: Ähnlich wie bei einer französischen Tarte Tatin kommt der spätere Belag zuerst in die Form und wird mit dem Teig bedeckt. Statt eines Mürbeteigs verwendet das Rezept für diesen Ananaskuchen allerdings einen Rührteig. Dadurch ist das Endergebnis nicht nur süßer, sondern auch fluffiger.

Wir lieben gestürzten Ananaskuchen, aber in dieser moderneren Variante. Statt Dosenananas verwenden wir im Sommer frische, die eine etwas mildere Süße aufweist und noch dazu eine säuerlich-frische Note mitbringt. Streue deine Form mit Zucker aus und lege die Ananasscheiben hinein, dann bildet sich beim Backen eine Karamellschicht. Diese gibt dem Kuchen nicht nur Glanz, sondern schmeckt auch noch richtig gut. Achte nur unbedingt darauf, dass du eine auslaufsichere Form verwendest, ansonsten gibt es eine Sauerei im Ofen.

Ob du Cocktailkirschen verwendest oder nicht, liegt bei dir. Wir haben uns dafür entschieden, sie wegzulassen. Die Ananas ist süß genug und das Karamell gibt dem Kuchen seine Saftigkeit.

Entdecke viele weitere einfache Kuchenrezepte mit Leckerschmecker! Unser Pfundkuchen macht durch sein Rezept seinem Namen alle Ehre. Buttermilchkuchen mit Zitrone ist luftig-leicht und Dreh-dich-um-Kuchen ist ein wahrer Zaubertrick in deiner Küche!