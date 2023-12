Cocktails gehören in ein Glas? Stimmt ja gar nicht! Mit diesem Gin-Tonic-Kuchen treten wir den Gegenbeweis an. Alle, die demnächst eine Party organisieren und ihren Gästen etwas ganz Besonderes servieren möchten, haben soeben das passende Rezept dafür gefunden. Der Kuchen besticht mit einer Kombination aus fluffigem Teig und himmlischer Creme – beides mit Gin und einem selbst gemachten Tonic-Sirup verfeinert. Hier dürfen zwar nur die Großen naschen, aber die dafür so richtig. Dieser Kuchen hat Potential zum Lieblingsstück!

Gin-Tonic-Kuchen backen: gute Idee!

Der Gin-Tonic-Kuchen eignet sich für besondere Anlässe wie ein Geburtstag, ein Jubiläum oder andere Feste, bei denen es etwas zu feiern gibt. Ich selbst habe ihn dank eines guten Freundes kennengelernt, der mir davon vorschwärmte und erzählte, er würde den Gin-Tonic-Kuchen immer dann backen, wenn es etwas zu feiern gäbe. Ich konnte es zunächst gar nicht glauben: Gin Tonic als Kuchen? Wie sollte das wohl schmecken? Überzeugen konnte ich mich dann selbst, als der Freund seinen Geburtstag feierte und der Kuchen verführerisch auf dem Tisch stand.

Der Teig ist herrlich saftig, weil er nach dem Backen mit Gin und Sirup eingepinselt wird. Darauf nimmt eine fluffige Creme aus Frischkäse und Sahne Platz, die ebenfalls mit Gin und Sirup veredelt wird. Backprofis garnieren den Gin-Tonic-Kuchen dann noch mit selbst kandierten Limettenscheiben.

Beschwipste Kuchen wie der Gin-Tonic-Kuchen sind eine edle Idee, die wir gern öfter umsetzen. Der Guinness-Kuchen mit Baileys-Frosting ist ein echter Klassiker und herrlich schokoladig. Und zur Weihnachtszeit schmeckt dieser Glühwein-Gugelhupf besonders gut. Kuchen schmeckt aber selbstverständlich auch ohne Alkohol, wie du an unseren zahlreichen anderen Ideen merkst. Lass‘ dich inspirieren und vor allem: Lass‘ es dir schmecken!