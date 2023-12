3… 2… 1… Frohes Neues! Silvester ohne Cocktails ist möglich, aber ginlos! Daher eignet sich der Gin Tonic Spritz auch so wunderbar zum Anstoßen. Er verwandelt einen klassischen Cocktail in einen edlen Drink für die Neujahrsparty, der dich und deine Gäste durch die Nacht begleitet. Und das Beste: Er ist in gerade einmal fünf Minuten gemixt. Prosit Neujahr!

Prickelnder Gin Tonic Spritz: Cocktail mit Twist

Gin Tonic ist ja ein echter Klassiker, der sich einer festen Fangemeinde erfreut. Spritzcocktails sind ebenso beliebt, vor allem als Sommerhit mit Aperol. Wir kombinieren diese zwei Varianten und fügen ihnen zudem einen Hauch von Zitrus und Rosmarin hinzu. Garniert wird der Drink nämlich mit Zitronenscheiben, die das Getränk dank ihres spritzigen Aromas bereichern.

Wer Gäste eingeladen hat, aber noch ein paar letzte Vorbereitungen für den Abend treffen musst, drückt den geladenen Freunden einfach schon mal ein Gläschen Gin Tonic Spritz in die Hand. Trudeln die Ersten ein, startest du mit dem Mixen der wenigen Zutaten – Gin, Prosecco, Tonic und Eis – und kannst ihnen nur wenige Minuten später bereits das Cocktail- oder Weinglas reichen.

Und weil es eben immer wieder einen Grund zum Anstoßen gibt, ganz egal, ob groß oder klein, solltest du auch Cocktail-Kreationen wie den Cranberry-Orangen-Spritz und den Apfel-Zimt-Spritz kennen, die beide ebenfalls super Begleiter beim Jahreswechsel sind. Aber los geht’s erst einmal mit dem Gin Tonic Spritz. Lass‘ ihn dir schmecken!

Gin Tonic Spritz Franziska keine Bewertungen Rezept drucken Pin Recipe Zubereitungszeit 5 Minuten Min. Gesamtzeit 5 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x Eiswürfel

10 cl Gin

10 cl Prosecco

30 cl Tonic

1 Bio-Zitrone

2 Rosmarinzweige Zubereitung Fülle Eiswürfel in 2 Gläser und gieße anschließend Gin, Sekt und Tonic dazu. Rühre vorsichtig um.

Wasche die Zitrone ab und schneide sie in Spalten. Brause den Rosmarin ab und garniere die Cocktails mit dem Obst und Rosmarinzweigen.

Möchtest du dich durch weitere kreative Cocktails probieren, haben wir noch viele andere Ideen für dich. Schau dich einfach weiter um und entdecke Lieblinge wie den Big Apple Cocktail im Apfel oder einen fruchtigen Cocktail aus Wein, Wodka, Himbeeren und Grenadine. Wir wünschen viel Vergnügen beim Mixen und Anstoßen!