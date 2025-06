Gnocchi-Garnelen-Pfanne: mediterranes One-Pot-Gericht

Du brauchst Ideen für die schnelle Küche, weil du am Abend etwas anderes essen möchtest als die klassische Stulle mit Belag? Kein Problem, wir von Leckerschmecker können aushelfen und liefern dir Ideen für Gerichte, die im Handumdrehen fertig sind und dazu noch fantastisch schmecken. Heute dreht sich mal wieder alles um einen Redaktionsliebling: die Gnocchi. Die gibt’s als leckere Gnocchi-Garnelen-Pfanne in einer würzig-cremigen Sahne-Parmesan-Soße.

Blitzrezept: Gnocchi-Garnelen-Pfanne

Hol die Pfanne raus, es gibt heute eine Gnocchi-Garnelen-Pfanne zum Abendessen! Gnocchi, in einer Pfanne knusprig angebraten und in einer cremigen Soße serviert, passen perfekt zu Garnelen, lassen sich außerdem schnell zubereiten und bringen auch noch mediterranes Flair auf deinen Teller.

Ob du bereits fertige Gnocchi aus dem Kühlregal verwendest oder die kleinen Knödel selbst frisch zubereiten möchtest, bleibt dir überlassen. Soll es aber besonders schnell gehen, dann sind Gnocchi aus dem Kühlregal eine gute Wahl.

Erhitze einfach etwas Olivenöl in einer Pfanne und brate zunächst die Gnocchi darin an, bis sie leicht goldbraun sind. Dann gibst du auch schon die Garnelen hinzu. Achte beim Kauf auf küchenfertige und entdarmte Exemplare. Das erspart dir ebenfalls eine Menge Arbeit in der Küche.

Sind die Garnelen gar, dünstest du eine gehackte Knoblauchzehe mit den anderen Zutaten in der Pfanne glasig und löschst alles mit der Sahne ab. Rühe den geriebenen Parmesan unter und lass den Käse in der Pfanne schmelzen. Anschließend schmeckst du alles noch mit Zitronensaft und -abrieb sowie Salz und Pfeffer ab und servierst die One-Pot-Gnocchi-Pfanne mit Garnelen noch mit etwas frischer Petersilie.

Wer es geschmacklich gern etwas intensiver mag, kann die Gnocchi-Pfanne noch mit ein paar Chiliflocken aufpeppen oder mit gehacktem Thymian in der Soße die mediterrane Note des Gerichts unterstreichen.

