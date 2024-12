Abendessen ist fertig! Heute gibt es Gnocchi-Grünkohl-Pfanne

Grünkohl und Gnocchi sind das perfekte Paar und ergeben zusammen in dieser Gnocchi-Grünkohl-Pfanne ein ziemlich leckeres und schnell zubereitetes Abendessen. Da es in nur 25 Minuten auf dem Tisch steht, ist unser Rezept perfekt für alle, die wenig Zeit haben und trotzdem gut essen möchten.

Abendessen für Eilige: Gnocchi-Grünkohl-Pfanne

Wenn du einen vollen Terminkalender und wenig Zeit hast, bedeutet das nicht, dass du auf ein leckeres Abendessen verzichten und womöglich zu einem fertigen Snack greifen musst, um deinen Hunger zu stillen. Denn es gibt eine ganze Reihe an köstlichen sowie gesunden Gerichten, die schneller fertig sind, als du vielleicht denkst. Unsere Gnocchi-Grünkohl-Pfanne gehört beispielsweise dazu. Für die brauchst du vom Waschen und Schneiden des Gemüses bis zum Anrichten nämlich nur 25 Minuten.

Die Gnocchi besorgst du dir frisch im Supermarkt. Dort gibt es bereits fertige Varianten, sodass du sie nicht selbst zubereiten musst. Danach geht es direkt zum Gemüseschnippeln. Wasche zuerst den Grünkohl, entferne die harten Stiele und schneide ihn dann grob klein. Den Kürbis würfelst du und Zwiebel sowie Knoblauch schneidest du ebenfalls in feine Würfel. Putze auch die Pilze und schneide sie in Scheiben.

Dann geht es auch schon ans Braten. Erhitze Öl in einer großen Pfanne 🛒und brate zunächst die Gnocchi goldbraun an. Nimm sie danach wieder heraus und stelle sie erst einmal beiseite. Gib noch einmal etwas Öl in die Pfanne und dünste Zwiebel sowie Knoblauch glasig an. Anschließend brätst du den Kürbis und danach Grünkohl sowie die Pilze mit an. Gib die Gewürze hinzu und lösche alles mit der Brühe ab. Nun musst du alles für rund zehn Minuten köcheln lassen. In der Zeit kannst du schon mal den Tisch decken. Gib die Gnocchi wieder in die Pfanne. Zum Schluss bestreust du alles noch mit geriebenem Parmesan und schon kannst du dir unsere schnelle Gnocchi-Grünkohl-Pfanne schmecken lassen.

Bist du auch ein Gnocchi-Fan? Dann probiere auch mal unser Rezept für die Gnocchi-Pfanne mit Hackfleisch und Schmand. Gnocchi mit Sauerkraut sind ebenfalls eine gute Idee, ebenso wie ein Blumenkohl-Gnocchi-Auflauf.

Gnocchi-Grünkohl-Pfanne Judith 1 (1 Bewertung) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 200 g Grünkohl

300 g Kürbis

200 g Champignons

1 Zwiebel

2 Knoblauchzehen

3 EL Olivenöl

500 g Gnocchi

50 g geriebener Parmesan

Salz und Pfeffer

1 TL Paprikapulver

100 ml Gemüsebrühe Zubereitung Wasche den Grünkohl, entferne die harten Blattstiele und schneide die Blätter grob. Schneide den Kürbis in kleine Stücke. Putze die Champignons und scheide sie in Scheiben. Schäle Zwiebel und Knoblauch und hacke beides in feine Würfel.

Erhitze 1 EL Olivenöl in einer großen Pfanne. Brate die Gnocchi darin bei mittlerer Hitze, bis sie goldbraun werden. Nimm sie anschließend aus der Pfanne und stelle sie beiseite.

Gib das restliche Olivenöl in die Pfanne und brate die Zwiebel und den Knoblauch glasig an. Füge die Kürbiswürfel hinzu und brate sie etwa 5 Minuten an. Dann kommen die Champignons und der Grünkohl dazu. Würze alles mit Salz, Pfeffer und Paprikapulver.

Gieße die Gemüsebrühe dazu und lass alles etwa 10 Minuten köcheln, bis der Kürbis weich ist und der Grünkohl zusammengefallen ist. Rühre die Gnocchi wieder unter.

Bestreue die fertige Pfanne mit geriebenem Parmesan und serviere sie direkt.

