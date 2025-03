Blitzrezept: Gnocchi in Lauch-Rahmsoße

Gnocchi in Lauch-Rahmsoße ist ein Gericht, dass wirklich zu jeder Jahreszeit schmeckt und zudem nur 25 Minuten braucht, bis es duftend auf dem Tisch steht. Die leckeren Gnocchi und die cremig-würzige Soße machen es zu einem wahren Wohlfühlessen, das der ganzen Familie schmeckt. Das Rezept dafür gibt es hier!

Schnell zubereitet: Gnocchi in Lauch-Rahmsoße brauchen nur 25 Minuten

Einfache Gerichte sind doch die besten, vor allem, wenn die Zubereitung dann auch noch schnell erledigt ist. So wie bei diesem Rezept für Gnocchi im Lauch-Rahmsoße. Mit allem drum und dran steht dein Essen nämlich in nur 25 Minuten auf dem Tisch.

Damit die Gnocchi in Lauch-Rahmsoße wirklich so schnell gelingen, verwenden wir bereits fertige Gnocchi aus dem Supermarkt. Die brauchen nicht lange, um gar zu werden und du ersparst dir viel Arbeit. Die Gnocchi kommen bei diesem Gericht nur ein paar Minuten in eine Pfanne 🛒 mit heißem Fett und werden darin angebraten, bis sie goldbraun sind. Danach nimmst du sie erst einmal heraus, bereitest die Soße zu und gibst sie später zum Fertiggaren wieder in die Pfanne.

Für die Soße wäschst du zunächst den Lauch gründlich, damit keine Erdreste zwischen den Blattschichten zurückbleiben. Dann schneidest du ihn in Ringe. Außerdem hackst du eine Knoblauchzehe klein. Beides kommt in die Pfanne und wird dort glasig angebraten. Lösche das Gemüse mit der Brühe ab, rühre die Sahne mit ein und würze alles mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss. Lass die Soße dann noch ein paar Minuten köcheln, damit sie etwas eindicken kann und gib anschließend die Gnocchi zurück in die Pfanne. Die sollten für rund drei Minuten bei niedriger Temperatur in der Soße ziehen. Perfekt, um in der Zeit schon mal den Tisch zu decken. Danach kannst du die Gnocchi in Lauch-Rahmsoße bereits servieren. Geriebener Parmesan und gehackte Petersilie runden das Geschmackserlebnis ab.

Gnocchi in Lauch-Rahmsoße Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 1 Stange Lauch

1 Knoblauchzehe

1 EL Olivenöl

400 g Gnocchi

50 ml Gemüsebrühe

200 ml Sahne

Salz und Pfeffer

1 Prise Muskatnuss

30 g Parmesan gerieben

frische Petersilie Zubereitung Wasche den Lauch gründlich und schneide ihn in Ringe. Schäle den Knoblauch und hacke ihn fein.

Erhitze das Öl in einer großen Pfanne. Brate die Gnocchi darin goldbraun an, nimm sie anschließend heraus und stelle sie beiseite.

Schwitze den Lauch in derselben Pfanne bei mittlerer Hitze an und füge dann den Knoblauch hinzu. Brate ihn kurz mit an und lösche das Gemüse mit der Gemüsebrühe ab. Rühre die Sahne unter und würze mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss.

Gib die Gnocchi wieder in die Pfanne und lass sie bei niedriger Hitze etwa 3 Minuten in der Soße ziehen.

Verteile die Gnocchi mit der Soße zum Servieren auf Teller und bestreue sie mit geriebenem Parmesan sowie frischer Petersilie.

