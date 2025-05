Frühlingsgericht: Gnocchi mit grünem Spargel in Orangen-Sahne-Soße

Es gibt Gerichte, die schmecken nach Frühling – nach Sonne, Frische und warmen Abenden auf dem Balkon oder der Terrasse. Gnocchi mit grünem Spargel in Orangen-Sahne-Soße gehören zweifellos dazu. Dieses Rezept vereint zwei kulinarische Welten auf einem Teller: die erdige, rustikale Tradition der italienischen Kartoffelklößchen und die frische Eleganz des Frühlings.

Gnocchi mit grünem Spargel und Orangen-Sahne-Soße: So schmeckt der Frühling

Gnocchi haben eine jahrhundertealte Geschichte. Schon in der Renaissance schätzten die Italiener die einfache, aber sättigende Speise. Ursprünglich ein Arme-Leute-Essen, haben sie sich längst zu einem kulinarischen Schatz entwickelt, der in keiner italienischen Küche fehlen darf. Die leicht mehlige Textur und der subtile Geschmack machen sie zum perfekten Träger für aromatische Soßen.

Der grüne Spargel ist ein Frühlingsbote par excellence und bietet mit seiner leicht nussigen Note und der knackigen Textur einen wunderbaren Kontrast zu den weichen Gnocchi. Anders als sein weißer Verwandter wächst grüner Spargel über der Erde und entwickelt dadurch seinen charakteristischen Geschmack und die intensive Farbe.

Das Herzstück dieses Gerichts ist jedoch die Orangen-Sahne-Soße. Ihre fruchtige Frische verleiht der sahnigen Basis eine lebendige Leichtigkeit, die perfekt mit dem erdigen Spargel und den samtigen Gnocchi harmoniert. Schon allein der Geruch bei der Zubereitung lässt dir das Wasser im Mund zusammenlaufen.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Schon mit dem ersten Bissen träumst du dich in den Urlaub nach Italien. Die Gnocchi mit grünem Spargel in Orangen-Sahne-Soße sind ein gutes Beispiel für Freude am einfachen, aber vollkommenen Genuss. Lass es dir schmecken!

Gnocchi und Spargel sind eine tolle Kombination, wie dieser bunte Spargelsalat mit Gnocchi und die Gnocchi-Pfanne mit grünem Spargel in cremiger Soße beweisen. Aber auch als Auflauf machen Gnocchi und Spargel eine gute Figur. Unser Koch-Bot zeigt dir noch mehr leckere Rezeptideen.

Gnocchi mit grünem Spargel in Orangen-Sahne-Soße Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 2 Bund grüner Spargel

Salz

1 Bio-Orange

80 g Gnocchi

200 ml Schlagsahne

Pfeffer nach Belieben

frische Petersilie optional Zubereitung Wasche den Spargel, schneide holzige Enden ab und schäle das untere Drittel. Koche die Spargelstangen 3 Minuten in Salzwasser. Gieße den Spargel danach ab und schrecke ihn mit kaltem Wasser ab. Fange das Spargelwasser auf.

Wasche die Orange heiß ab und reibe 1 TL der Schale ab. Halbiere die Frucht dann und presse den Saft aus.

Koche das Wasser im Topf erneut auf und gare die Gnocchi 3 Minuten darin, bis sie an der Oberfläche schwimmen. Gieße sie in ein Sieb ab und lasse sie abtropfen.

Koche die Sahne mit 1 Kelle Kochwasser, der Orangenschale sowie dem Orangensaft in einer Pfanne 🛒 auf. Würze sie mit Salz und Pfeffer. Gib den Spargel hinein und gar ihn darin weitere 3 Minuten.

Richte die Gnocchi mit dem Spargel und der Orangen-Sahne-Soße auf Tellern an.

Hacke die Petersilie und streue sie nach Belieben darüber.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.