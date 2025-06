Gnocchi in Trüffel-Weißwein-Soße wie beim Edel-Italiener

Bist du noch auf der Suche nach dem passenden Menü für dein nächstes Dinner-Date? Wir haben da etwas für dich! Unsere Gnocchi mit Ziegenkäse und Trüffel machen ganz schön was her, ohne dabei kompliziert oder aufwendig in der Zubereitung zu sein. Damit beeindruckst du dein Gegenüber ganz bestimmt. Und schiefgehen kann bei diesem Rezept auch nichts. Also, worauf wartest du noch?

Einfach und aromatisch: Gnocchi mit Ziegenkäse und Trüffel

Ziegenfrischkäse, Trüffel und Weißwein – was für eine Kombination! Die Gnocchi nehmen die cremige, aromatische Soße wunderbar auf und machen jeden Bissen zu einem kleinen Luxusmoment. Ganz gleich, ob schickes Abendessen mit Freunden, weil du dich selbst oder deinen oder deine Liebste verwöhnen möchtest – unser Rezept für Gnocchi mit Ziegenkäse und Trüffel ist ein echtes Highlight für die Geschmacksknospen. Und weil wir bei diesem Gericht auf fertige Gnocchi aus dem Kühlregal setzen, ist es auch noch ganz fix fertig.

Natürlich kannst du die Gnocchi auch selbst zubereiten. Das geht ganz einfach. Dafür brauchst du nur eine gute Portion Kartoffeln weich zu kochen. Diese zerdrückst du dann, vermischst sie mit Mehl, Speisestärke, Ei und etwas Salz zu einem Teig. Anschließend portionierst du den Gnocchi-Teig, formst daraus lange Rollen, die du dann in kleine Gnocchi schneidest. Danach kannst du sie noch über ein Gnocchi-Brett 🛒 rollen, um ihnen das typische Muster zu verleihen. Im Anschluss werden sie genauso wie die Fertig-Gnocchi kurz in Salzwasser gegart.

Natürlich funktioniert unser Rezept für Gnocchi mit Ziegenkäse und Trüffel nicht nur mit frischen Trüffeln 🛒. Wenn du keine zur Hand hast, kannst du das Gericht auch mit ein paar Tropfen hochwertigem Trüffelöl verfeinern. Wenn du es noch raffinierter magst, kannst du ebenso ein paar fein gehackte Salbeiblätter in Butter rösten und sie zu den Gnocchi hinzufügen. Und mit selbst gemachten Süßkartoffel-Gnocchi erhält das Ganze eine leicht süßliche Note, was perfekt mit der Würze des Ziegenkäses harmoniert und etwas Farbe auf den Teller bringt.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Wenn du von Gnocchi einfach nicht genug bekommen kannst, wird es Zeit, dass du unsere Gnocchi mit Hackfleisch und Schmand probierst. Unser Gnocchi-Auflauf mit Spinat und Gorgonzola ist ebenso ein Geschmacks-Highlight! Und zum Nachtisch werden süße Bratapfel-Gnocchi serviert. Frage gerne unseren Koch-Bot für mehr Rezeptideen!

Gnocchi mit Ziegenkäse und Trüffel Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 1/2 Bund frische Petersilie

1 Schalotte

1 Knoblauchzehe

15 g Trüffel oder nach Geschmack

300 g Gnocchi

1 EL Butter

50 ml Weißwein

50 ml Sahne

Salz und Pfeffer nach Geschmack

1 Prise Muskatnuss gerieben

60 g Ziegenfrischkäse Zubereitung Wasche und trockne die Petersilie. Schäle die Schalotte und den Knoblauch. Hacke alles fein. Hobel den Trüffel in dünne Scheiben.

Gare die Gnocchi nach Packungsanweisung in gesalzenem Wasser. Sobald sie an die Oberfläche steigen, sind sie fertig. Gieße sie in ein Sieb und lass sie abtropfen.

Schmilz in der Zwischenzeit Butter in einer Pfanne. Dünste die Schalotten und Knoblauch glasig darin an. Lösche mit Weißwein ab und lass alles kurz einkochen. Füge die Sahne hinzu, würze mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss und lass alles bei niedriger Hitze 2-3 Minuten köcheln.

Rühre den Ziegenfrischkäse ein. Gib die Gnocchi in die Pfanne und schwenke sie in der Soße. Rühre die Petersilie und die Hälfte des Trüffels unter.

Richte die Gnocchi auf Tellern an und garniere sie mit den restlichen Trüffelscheiben.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.