Gnocchi-Pfanne mit karamellisierten Zwiebeln: schmeckt wie in einem französischen Bistro

Lust auf ein unkompliziertes und zugleich raffiniertes Gericht? Dann ist diese überbackene Gnocchi-Pfanne mit karamellisierten Zwiebeln und Käse einfach perfekt. Du brauchst nur ein paar Zutaten und hast dir im Handumdrehen ein leckeres Gericht zubereitet. Hier ist unser Rezept für eine Gnocchi-Pfanne mit karamellisierten Zwiebeln.

Feierabendgericht: Gnocchi-Pfanne mit karamellisierten Zwiebeln

Manchmal fehlt einem einfach die Zeit zum Kochen. Wie gut, dass es Gerichte wie diese leckere Gnocchi-Pfanne mit karamellisierten Zwiebeln gibt. Die ist nämlich in nur einer halben Stunde fertig und deine Rettung, wenn du Hunger aber keine Zeit für lange Kochsessions hast.

Die Gnocchi brätst du in etwas Butter in einer ofenfesten Pfanne an, bis sie goldbraun sind. Dann gibst du die karamellisierten Zwiebeln dazu, die du vorher langsam in Olivenöl und etwas Zucker angebraten hast. Ein Schuss Sahne, ein Hauch Thymian für eine mediterrane Note, etwas Knoblauch und ein wenig Dijon-Senf runden die Soße ab.

Highlight des Gerichts ist der geriebene Käse, mit dem die Gnocchi-Pfanne überbacken wird. Wir verwenden dafür einen Gruyère. Der bringt nicht nur ein würziges Aroma ins Gericht, sondern schmilzt auch gut. Du kannst aber auch jeden anderen Käse verwenden. Wer es scharf mag, kann noch Chili mit in die Pfanne geben und wem Fleisch fehlt, der mischt gebratenen Speck unter die Gnocchi.

Die Gnocchi-Pfanne mit karamellisierten Zwiebeln ist perfekt als Hauptgericht und schmeckt zusammen mit einem frischen Blattsalat. Du kannst sie aber auch als Beilage zu einem Fleischgericht servieren. Zu Leckerem vom Grill sie ebenfalls perfekt.

Wenn du Gnocchi liebst, dann schau dich doch mal bei Leckerschmecker um und probiere auch unsere anderen Gnocchi-Kreationen. Wie wäre es mit Ofen-Gnocchi mit gebackenem Käse? Lass dir auch mal unsere mediterrane Gnocchi-Pfanne mit Feta oder eine Hähnchen-Gnocchi-Pfanne.