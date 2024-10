Weckt die Geister: Grabstein-Schichtdessert für deine Halloween-Party

Schicke Schichtdesserts, die im Glas serviert werden, sorgen für einen eleganten Touch bei jeder Party. Doch auch auf einer Halloween-Party dürfen sie nicht fehlen! Der Klassiker unter den Nachtischen hat von uns ein gruseliges Update bekommen. Heraus kommt unser Grabstein-Schichtdessert! Mit grünem Wackelpudding, orangefarbener Mascarpone und zerbröselten Schokokeksen ist diese Kreation nicht nur hübsch, sondern lecker. Da freuen sich auch große Grusel-Gäste!

Grabstein-Schichtdessert: unheimlich lecker

Die Herstellung des Grabstein-Schichtdesserts erfordert weder besonderes Geschick noch viel Zeit. Alles, was du brauchst, sind Schokoladenkekse, Butterkekse, Mascarpone, Sahne, Zucker und Fruchtgummis in Halloween-typischen Formen. Wir nehmen da welche in Knochenform, doch Regenwürmer würden sich beispielsweise ebenfalls anbieten. Was du noch brauchst, sind vier Gläser, idealerweise in einer hübschen Form. Die Hauptsache ist aber, dass die Schichten des Desserts gut zur Geltung kommen.

Zunächst kommen zerkleinerte Schokoladenkekse als „Erde“ auf den Glasboden. Die Mascarponecreme, orange gefärbt, bildet die nächste Schicht. Darauf folgt eine gruselig grüne Wackelpudding-Schicht, die du mit weiteren Kekskrümeln als Erde dekorierst. Zum krönenden Abschluss verzierst du Butterkekse als Grabsteine mit Schokoglasur, auf denen du „RIP“ oder Kreuze malst. Die Fruchtgummis kommen dazu und fertig ist dein Grabstein-Schichtdessert!

Natürlich kannst du das Grabstein-Schichtdessert ganz nach deinem eigenen Geschmack anpassen. Statt Wackelpudding kannst du auch Fruchtgelee verwenden, um der Speise eine fruchtige Note zu verleihen. Der Klassiker ist grün, aber du kannst auch rote Gelees verwenden, um eine noch blutigere Optik zu erzeugen. Für die Erwachsenen kannst du das Dessert mit einem Schuss Likör, zum Beispiel Orangenlikör oder Baileys, verfeinern. Das sorgt nicht nur für eine besondere Geschmacksexplosion, sondern gibt dem Ganzen auch einen edlen Touch.

