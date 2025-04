Griechische Bauernpfanne: schmeckt wie Urlaub an der Ägäis

Duftendes Olivenöl zischt in der Pfanne, frische Kräuter verströmen ihr würziges Aroma und saftige Tomaten entfalten ihre sonnengereifte Süße – so schmeckt Griechenland! Hole den Kochlöffel raus, denn heute tauchst du ein in die Welt der mediterranen Küche. Die griechische Bauernpfanne ist ein echter Klassiker, inspiriert von den bodenständigen Rezepten, die seit Generationen in den Tavernen und Bauernküchen der Ägäis gekocht werden – einfach, herzhaft und voller Geschmack.

Griechische Bauernpfanne: einfaches Rezept

Griechenland ist nicht nur für seine spektakulären Strände bekannt, sondern auch für seine kulinarischen Schätze. Schon in der Antike waren Oliven und Schafskäse unverzichtbare Bestandteile der täglichen Mahlzeiten. Oliven galten als Geschenk der Götter und der cremig-salzige Feta ist eines der ältesten Käseprodukte der Welt. Tomaten fanden zwar erst im 16. Jahrhundert ihren Weg nach Europa, sind aus der griechischen Küche seitdem aber nicht mehr wegzudenken.

Weitere Zutaten für die griechische Bauernpfanne sind Paprika, Zwiebel und Bohnen. Gewürzt wird sie mit Oregano, Salz und Pfeffer. Die Zubereitung ist dabei denkbar einfach. Du schneidest das Gemüse klein und dünstest alles in einer Pfanne mit Olivenöl 🛒 an. Gib dann noch etwas Tomatenmark und Brühe hinzu und lass das Gericht einige Minuten einkochen. Der Feta kommt kurz vor dem Ende hinzu und wird leicht geschmolzen. Das war es auch schon und du kannst die griechische Bauernpfanne genießen.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Ob als sättigende Hauptmahlzeit oder als geselliges Gericht für einen Abend mit Freunden – diese Bauernpfanne bringt griechische Lebensfreude auf den Teller. Also, los geht’s und lass es dir schmecken!

Wir bleiben in der griechischen Küche und bereiten uns gleich noch ein Zitronenhähnchen aus dem Ofen und einen Feta-Auflauf mit Brot. Das griechische Feta-Omelett ist würzig, macht satt und schmeckt nach Urlaub.

Griechische Bauernpfanne Anke 3.61 ( 64 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 5 Minuten Min. Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 2 Tomaten

2 Paprika gelb

2 rote Zwiebeln

1/2 Dose weiße Bohnen 200 g

200 g Prinzessbohnen

1 EL Olivenöl

2 EL Tomatenmark

100 ml Gemüsebrühe

1 Handvoll grüne Oliven entsteint

1 Handvoll schwarze Oliven entsteint

Salz und Pfeffer

150 g Feta

1 TL Oregano getrocknet Zubereitung Wasche die Tomaten und schneide sie klein. Wasche auch die Paprika, entferne Strunk und Kerngehäuse und würfele sie.

Schäle die Zwiebeln und hacke sie fein.

Gieße die Bohnen ab und wasche sie.

Erhitze das Öl in einer Pfanne und dünste Tomaten, Paprika und Zwiebeln 3 Minuten an. Gib Tomatenmark und Gemüsebrühe dazu.

Nun kommen die Bohnen und Oliven dazu. Lass alles 5 Minuten auf mittlerer Stufe köcheln. Würze mit Salz und Pfeffer.

Schneide den Feta in Stücke und gib ihn zur griechischen Bauernpfanne.

Streue den Oregano vor dem Servieren darüber.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.