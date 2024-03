Mediterranes Kartoffelgericht: griechische Zitronenkartoffeln

Wer einmal in Griechenland war und das dortige Essen probiert hat, wird es immer wieder essen wollen. Die griechische Küche zeichnet sich durch frische Zutaten, reiche Aromen und einen Hauch von Meer aus. Mit unseren griechischen Zitronenkartoffeln kannst du bei jedem Bissen die See in Griechenland schmecken.

Griechische Zitronenkartoffeln zum Verlieben

Wie der Name schon verrät, sind die Kartoffeln die Hauptzutat dieses Gerichts. Sie werden in Spalten geschnitten und mit den übrigen Zutaten mariniert. Das sind unter anderem Olivenöl, Knoblauch und Zitronensaft. Anschließend werden sie im Ofen knusprig gebacken.

Die griechischen Zitronenkartoffeln sind nicht nur ein aromatisches Gericht, sondern auch perfekt, wenn du nicht viel Lust aufs Kochen hast, aber dennoch etwas Leckeres genießen möchtest. Nach einer kurzen Vorbereitung übernimmt der Ofen den Rest der Arbeit und du kannst die Füße hochlegen oder dich anderen Aufgaben widmen.

Der frische Geschmack der Zitrone verleiht den Kartoffeln eine besondere Note, während Knoblauch und Oregano für mediterrane Aromen sorgen.

Jetzt, wo die ersten warmen Sonnenstrahlen wieder das Gesicht wärmen, steigt die Lust auf leichte und frische Speisen. Die griechischen Zitronenkartoffeln gehören definitiv dazu und passen hervorragend zu gegrilltem Fleisch oder Fisch und überzeugen auch als vegetarische Hauptmahlzeit.

Einmal probiert, wirst du die Zitronenkartoffeln immer wieder zubereiten wollen. Uns allen in der Redaktion geht es zumindest so. Also, worauf wartest du noch? Bereite dir deine eigene Portion zu!

