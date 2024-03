Bist du auf der Suche nach einem hübsch anzusehenden Gericht, das einfach gemacht ist? Dann probiere unser Rezept für Schichtkartoffeln! Dieser köstliche Auflauf lässt dich wie einen Meisterkoch fühlen. Hol die Kartoffeln raus und lass uns beginnen!

Ein Hoch auf die Kartoffel: hübsches Rezept für Kartoffelauflauf

Der Ursprung von Schichtkartoffeln ist nicht genau bekannt, aber es gibt viele Variationen dieses Gerichts auf der ganzen Welt. Vom Kartoffelgratin in Frankreich bis hin zu „scalloped potatoes“ in den USA – Schichtkartoffeln sind ein vielseitiges Gericht, das in verschiedenen Kulturen geschätzt wird.

Häufig gibt es bei Kartoffelaufläufen das Problem, dass man nicht genau weiß, wann die Kartoffeln gar sind. Im schlimmsten Fall holt man das Essen sogar zu früh aus dem Ofen, nur um dann festzustellen, dass es noch gar nicht fertig ist. Mit folgendem Rezept gehört dieses Problem jedoch der Vergangenheit an, denn hier sind die Kartoffeln extrem dünn geschnitten.

Das Schöne an Schichtkartoffeln ist, dass sie sehr einfach zuzubereiten sind und deinen Gästen gleichzeitig das Gefühl geben, dass du stundenlang in der Küche gestanden hast. Die hauchdünn geschnittenen Schichtkartoffeln sehen nicht nur extrem lecker aus – in Kombination mit der hellen Soße ist das Gratin der absolute Hammer!

Dieses Gericht wird dich und deine Lieben begeistern und dir das Gefühl geben, ein echter Küchenprofi zu sein. Also, worauf wartest du noch? Lass uns gemeinsam die Schichtkartoffeln kochen und genießen!

Schichtkartoffeln Oli keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 1 Stunde Std. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 20 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 8 große Kartoffeln

Salz

Pfeffer

3 EL Olivenöl Für die Soße: 250 g Blumenkohl

1 Zwiebel klein geschnitten

30 g Butter

200 ml Gemüsebrühe

200 ml Sahne

1 Bund Schnittlauch

Salz

Pfeffer

Muskat Zubereitung Schneide die Kartoffeln in große Würfel und hoble sie danach mithilfe eines Gemüsehobels in sehr dünne Scheiben. Lege die Kartoffelscheiben anschließend in die Auflaufform.

Würze die Schichtkartoffeln und beträufle sie anschließend mit Öl.

Backe die Kartoffeln für 40 Minuten bei 175 °C Umluft.

Schmilz die Butter währenddessen in einem Topf. Gib nun die Zwiebeln hinzu und schwitze sie kurz an. Danach gibst du auch den Blumenkohl in den Topf und brätst ihn ebenfalls kurz an.

Gieße nun die Brühe auf und würze das Ganze mit Salz, Pfeffer und Muskat. Füge zum Schluss die Sahne hinzu und lasse die Soße so lange aufkochen, bis der Blumenkohl weich ist. Püriere die Soße und gib noch etwas gehackten Schnittlauch hinzu.

Gieße die Blumenkohl-Soße am Ende über die Schichtkartoffeln.

