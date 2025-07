Genieße wie ein Grieche diesen Halloumi-Salat

Wir haben Lust auf Salat und Fernweh. Daher werfen wir mal einen Blick über den sprichwörtlichen Tellerrand nach Griechenland. Und schon haben wir eine gute Idee gefunden: Halloumi-Salat! Und zwar keinen traurigen mit ein paar ollen Salatblättern. Nein, Salate muss man zelebrieren. Sie aufmotzen wie ein barockes Hoffräulein.

Halloumi-Salat: griechisch, knackig, frisch

Deshalb kommen auf unseren Halloumi-Salat nicht nur salzige, knusprig gebratene Käsescheiben, sondern auch Pekannüsse, Oliven, Avocado, Gurken und Tomaten. Frisch, knackig, aber auch aromatisch und vollmundig muss unser Salat sein. Bissen für Bissen soll Spaß machen und dich daran erinnern, dass der Sommer noch nicht vorbei ist. Dass noch viele glückliche Tage vor dir liegen und dass du das Essen liebst. Und dass du Griechenland vielleicht bald mal einen Besuch abstatten solltest.

All das löst der Halloumi-Salat aus. Gesund ist er auch noch, aber das ist bei all dem Genuss zweitrangig. Vielmehr steht die Erkenntnis im Vordergrund, dass leckeres Kochen unglaublich einfach ist. Du brauchst für unseren Halloumi-Salat keine besonderen Fähigkeiten in der Küche. Lediglich ein Brett und ein Messer solltest du besitzen. Im allerbesten Fall hast du sogar eine Grillpfanne 🛒, die deinem Halloumi diese knusprigen, appetitlich anzusehenden Streifen verleiht. Eine normale Pfanne tut’s aber auch.

Der Star in unserem Halloumi-Salat ist natürlich, du ahnst es, der Halloumi. Was den griechischen Käse besonders ausmacht ist seine feste Konsistenz. Die behält er auch bei hohen Temperaturen. Wenn du magst, kannst du für unser Rezept auch den Grill anschmeißen, das bietet sich in diesem warmen Spätsommer ohnehin an. Doch genug geredet, nun geht’s ans Rezept!

Mit dem herrlichen Käse kannst du noch viel mehr anstellen. Probiere dieses tolle Ofengemüse mit Halloumi oder bereite dir ein Halloumi-Brot mit Avocado gleich morgens zum Frühstück zu. Und toll für ein spätsommerliches Grillfest sind auch diese Halloumi-Gemüse-Spieße!

Halloumi-Salat Ann-Katrin 4 (1 Bewertung) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 200 g Halloumi

100 g gemischter Blattsalat

1/2 Gurke

10 Cherrytomaten

1 Avocado

50 g schwarze Oliven

30 g Pekannüsse

3 EL Olivenöl

1 EL Balsamico-Essig

etwas Salz und Pfeffer Zubereitung Schneide den Halloumi in dicke Scheiben. Erhitze eine Grillpfanne oder eine normale Pfanne auf mittlerer Hitze. Brate den Halloumi von beiden Seiten, bis er goldbraun ist und schöne Grillstreifen hat. Lege ihn beiseite.

Wasche den Blattsalat gründlich und schüttle das Wasser ab.

Schneide die Gurke in dünne Scheiben und halbiere die Cherrytomaten. Halbiere die Avocado, entferne den Kern und schneide das Fruchtfleisch in Scheiben.

Verteile den Blattsalat auf einem großen Teller oder in einer Schüssel.

Füge die Gurken, Cherrytomaten, Avocado und Oliven hinzu. Lege die gebratenen Halloumi-Scheiben auf den Salat. Streue die Pekannüsse darüber.

Bereite das Dressing vor, indem du das Olivenöl mit dem Balsamico-Essig, Salz und Pfeffer in einer kleinen Schüssel vermischst. Träufle das Dressing über den Salat.

Serviere den Salat sofort, solange der Halloumi noch warm ist.

