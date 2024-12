Griechisches Zitronenhähnchen aus dem Ofen: leckeres Festmahl

Einfacher zauberst du kaum ein leckeres Gericht, das alle satt macht: griechisches Zitronenhähnchen! Im Original Kotopoulo me patates genannt, hat dieses leckere Ofengericht das Zeug zum neuen Familienliebling. Es passt zu jedem Anlass: ob Geburtstag, Feiertag oder einfach zum leckeren Abendessen. Hier bleibt sicher kein Krümel übrig!

Griechisches Zitronenhähnchen: außen knusprig, innen saftig

Griechisches Zitronenhähnchen sieht auf den ersten Blick nach viel Arbeit aus, aber weit gefehlt! Unser Rezept ist auch für Anfänger geeignet und nimmt nicht viel Zeit in Anspruch. Im Grunde genommen musst du nur eine Viertelstunde in der Küche stehen und die Zutaten vorbereiten. Den größten Teil der Arbeit erledigt sowieso der Ofen. Das ist ja das schöne an Ofengerichten.

Während das Hähnchen schön knusprig wird und langsam eine goldene Farbe annimmt, kannst du den köstlichen Duft der griechischen Küche genießen und dabei die Beine hochlegen. Doch auch die Vorbereitung ist denkbar entspannt. Die Kartoffeln schälst du und schneidest sie in grobe Stücke. Verteile sie in der Ofenform zusammen mit geschnittenen Zwiebeln und den Hühnerkeulen.

Für ein authentisches, griechisches Zitronenhähnchen brauchst du natürlich noch eines: Zitronenscheiben! Diese legst du auf deine Kreation. Die Marinade ist auch denkbar einfach zubereitet. Dazu verrührst du einfach alle Zutaten in einem kleinen Behältnis und verteilst sie über deinem Ofengericht. Fertig!

