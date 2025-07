Bester Snack: Grilled Cheese Hot Dog Sandwich aus dem Airfryer

Der Airfryer hat sich längst einen festen Platz in unseren Küchen erobert und das nicht nur, um in ihm knusprige Pommes zuzubereiten. In der Heißluftfritteuse gelingen noch viele weitere Köstlichkeiten. Eine davon: diese unverschämt leckeren Grilled Cheese Hot Dog Sandwiches. Die musst du einfach probieren!

Grilled Cheese Hot Dog Sandwich aus dem Airfryer

Du liebst Grilled Cheese Sandwiches und Hot Dogs ebenso? Dann ist hier das perfekte Rezept für dich. Mit unserem Grilled Cheese Hot Dog Sandwich kombinieren wir nämlich beides zu einem völlig neuen Geschmackserlebnis. Mmh, da läuft einem doch direkt das Wasser im Mund zusammen.

Von Außen werden diese besonderen Hot Dog Sandwiches schön knusprig und von innen erwarten dich ein Würstchen sowie geschmolzener Käse: die perfekte Symbiose aus knusprigen und weichen Texturen.

Die Zubereitung im Airfryer ist unkompliziert. Rolle zuerst die Tostbrotscheiben mit einem Nudelholz etwas flacher. Bestreiche dann jeweils eine Seite der Brote mit weicher Butter. Auf die ungebutterte Seite legst du eine Scheibe Käse und ein Würsten. Dann rollst du die Toasts so zusammen, sodass der Käse innen liegt. Damit die Rolle nicht direkt wieder aufgeht, steckst du einen Zahnstocher zum Befestigen hinein.

Dann heizt du die Heißluftfritteuse auf 180 Grad Celsius vor und legst die Toastrollen mit Abstand zueinander in den Korb des Gerätes. Nach circa acht Minuten Backzeit sind die Grilled Cheese Hot Dog Sandwiches fertig. Hole sie heraus und lass sie kurz etwas auskühlen, dann darfst du beherzt hineinbeißen.

Damit das Hot Dog Gefühl beim Essen perfekt wird, kannst du zu den Sandwiches noch Senf und Ketchup servieren. Auch ein paar Röstzwiebeln zum Drüberstreuen und eingelegte Gurkenscheiben oder Zwiebelringe zum Dazuessen machen sich gut.

Das Beste: Bei der Zubereitung im Airfryer brauchst du für die Grilled Cheese Hot Dog Sandwiches kein zusätzliches Fett. Knusprig werden sie, weil du die Außenseite der Toastscheiben zuvor mit Butter bestrichen hast. Also, worauf wartest du noch. Heize deinen Airfryer vor und leg los!

Noch mehr Ideen für tolle Köstlichkeiten aus der Heißluftfritteuse gesucht? Bei Leckerschmecker wirst du fündig. Wie wäre es mit Ofenkartoffeln mit Speck und Käse aus dem Airfryer oder knusprigem Feta aus dem Airfryer? Eine Empfehlung ist auch Toast Hawaii aus dem Airfryer.

Grilled Cheese Hot Dog Sandwich aus dem Airfryer Judith 4.09 ( 62 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Zubereitungszeit 8 Minuten Min. Gesamtzeit 18 Minuten Min. Portionen 4 Kochutensilien Zahnstocher zum Fixieren Zutaten 1x 2x 3x 4 Scheiben Toastbrot

1 EL weiche Butter

4 Scheiben Käse z. B. Cheddar oder Gouda

4 Würstchen z. B. Wiener

1 TL Paprikapulver edelsüß Zubereitung Rolle die Toastscheiben mit einem Nudelholz flach.

Bestreiche jede Scheibe auf nur einer Seite dünn mit Butter.

Lege auf die ungebutterte Seite jeweils eine Scheibe Käse und ein Würstchen.

Rolle die Brotscheiben fest um das Würstchen, sodass die Käse-Seite dabei nach innen zeigt. Fixiere alles mit einem Zahnstocher.

Bestreue die gebutterte Außenseite mit etwas Paprikapulver 🛒

Heize den Airfryer auf 180 °C vor.

Lege die gerollten Hot Dogs mit etwas Abstand in den Korb und backe sie 6–8 Minuten, bis das Brot goldbraun ist und der Käse leicht ausläuft.

