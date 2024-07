Grilled Cheese Sandwich mit Cheddar und Tomatensuppe: Toast trifft Suppe

Erhitze etwas Olivenöl in einem Topf und schwitze die Zwiebeln farblos an. Gib den Knoblauch und die Tomaten hinzu und brate alles ein wenig.

Erhitze etwas Olivenöl in einem Topf und schwitze die Zwiebeln farblos an. Gib den Knoblauch und die Tomaten hinzu und brate alles ein wenig.