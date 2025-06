Dein neuer Favorit vom Grill: selbstgemachte Grillfackeln

Die Sonne scheint und die Menschen zieht es nach draußen. Besonders am Wochenende schmeißt der eine oder andere gerne den Grill an. Neben Steaks und Würstchen kommen bei vielen auch Grillfackeln auf den Rost. Wir zeigen dir heute, wie du das würzige Grillgut selber machen kannst.

Die besten Grillfackeln selber machen: Es ist ganz leicht

Grillfackeln sind würzige Fleischspieße, die ihren Namen ihrem Aussehen verdanken: Durch das Aufwickeln des marinierten Fleischs um einen Holzspieß erinnern sie an Fackeln. Die würzige Marinade, kombiniert mit dem rauchigen Geschmack vom Grill, macht sie zu einem absoluten Highlight jeder Grillparty.

Für die Fackeln benötigst du Holzspieße, Schweinebauch und allerhand Gewürze und Kräuter. Falls du keinen in Scheiben geschnittenen Bauchspeck bekommst, kannst du ein Stück für etwa 30 Minuten ins Gefrierfach legen. So lässt er sich leichter in feine Streifen schneiden.

In die Marinade kommen bei uns geräuchertes Paprikapulver, Koriander, Thymian, Kreuzkümmel, Chilipulver und natürlich Pfeffer und Salz. Du kannst die Würzmischung aber ganz deinem persönlichen Geschmack anpassen. Ich mag beispielsweise keinen Koriander und würde ihn weglassen. Schmeckt dir Thymian nicht so gut, ersetze ihn durch Oregano oder lasse ihn auch einfach weg.

Selbstgemachte Grillfackeln sind eine tolle Möglichkeit, dein Grillmenü aufzupeppen. Mit ein paar einfachen Zutaten und etwas Vorbereitung kannst du deine Gäste kulinarisch beeindrucken.

Im obigen Video findest du weitere Fleischrezepte für den Grill. Und auch die gefüllten Hackbällchen mit Käse und Zwiebeln sind ein echtes Highlight und begeistern alle. Zum Dessert kannst du gegrillte Ananas mit Eis servieren. Mmh, lecker!