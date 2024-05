Leckeres Ofengericht: Grüne-Bohnen-Auflauf mit Käse

Dieses leckere Ofengericht erfüllt alle Wünsche: Es liefert dank der Hülsenfrüchte gesunde Vitamine und Mineralien, der Käse sorgt für den Spaßfaktor. So stellst du alle Familienmitglieder zufrieden. Denn der Grüne-Bohnen-Auflauf mit Käse ist vor allem eins: lecker! Mit unserem Rezept gelingt dir das käsige Ofengericht im Handumdrehen.

Grüne-Bohnen-Auflauf mit Käse: schmeckt der ganzen Familie

Dieser Grüne-Bohnen-Auflauf mit Käse sieht einfach zum Anbeißen aus, oder? Grüne Bohnen finde ich zwar lecker, aber manchmal etwas unspektakulär. Doch mit diesem Ofengericht erreichen die Hülsenfrüchte ungeahnte kulinarische Höhen. Und Käse macht bekanntlich alles extra lecker. So kannst du sicher auch die jüngsten Familienmitglieder von grünen Bohnen überzeugen.

Der Grüne-Bohnen-Auflauf mit Käse ist relativ schnell vorbereitet. Die meiste Zeit nimmt die Vorbereitung der Bohnen in Anspruch. Dazu schneidest du die Enden ab und ziehst den Faden der Länge nach ab. Diese sind ungenießbar und würden beim Essen deines Auflaufs stören. Anschließend blanchierst du die Bohnen kurz, damit sie halbgar werden. Den perfekten Garpunkt erhalten sie später im Ofen.

In der Zwischenzeit brätst du Zwiebel, Knoblauch und Speckwürfel kurz an. Wenn du magst, kannst du die Speckwürfel in diesem Rezept weglassen. So können auch Vegetarier deinen Grüne-Bohnen-Auflauf mit Käse genießen. Anschließend verrührst du noch Eier, saure Sahne und Crème frâiche zu einer Soße. Gib das Gemüse in die Form und gieße die Soße darüber.

Das Beste kommt zum Schluss: Käse! Und zwar reichlich davon. So bekommt dein Auflauf eine knusprige Schicht mit goldgelber Farbe, die verdammt lecker aussieht. Jetzt heißt es entspannen, denn den Rest der Arbeit übernimmt der Ofen für dich. In etwas über einer halben Stunde Backzeit ist dein Gericht schon fertig. Serviere es am besten noch schön heiß und ofenfrisch.

