Grünkohl einmal anders: in einer leckeren Quiche

Lege den Teig in die Form und ziehe die Ränder hoch. Stich den Boden mehrmals mit einer Gabel ein. Lege ihn danach mit Backpapier aus und fülle die Hülsenfrüchte hinein. Backe den Boden anschließend 15 Minuten blind.

Lege den Teig in die Form und ziehe die Ränder hoch. Stich den Boden mehrmals mit einer Gabel ein. Lege ihn danach mit Backpapier aus und fülle die Hülsenfrüchte hinein. Backe den Boden anschließend 15 Minuten blind.