Grünkohleintopf mit Chorizo: herzhaftes Wohlfühlessen für kalte Tage

Ist mal wieder herbstliches Schmuddelwetter angesagt? Dann wärme dich an einer Schale gefüllt mir warmen Grünkohleintopf mit Chorizo wieder auf. Der schmeckt deftig und setzt das Herbst- und Wintergemüse perfekt in Szene. Hier ist das Rezept.

So macht du einen wärmenden Grünkohleintopf mit Chorizo

Darauf haben Grünkohl-Fans sicher schon sehnsüchtig gewartet. Mit den kalten Temperaturen fällt endlich der Startschuss für die Saison des grünen Kohlgemüses. Und der schmeckt nicht nur als deftiges Pfannengericht auf dem Weihnachtsmarkt, sondern auch als Eintopf. Wir veredeln das Gericht mit würziger Chorizo und servieren dazu frisches Brot.

So ein Eintopf ist schnell zubereitet und erfordert nicht viele Zutaten. Besorge dir frischen Grünkohl und die restlichen Zutaten und lege los.

Zuerst entfernst du die harten Teile des Kohls und schneidest in grob klein. Schäle die Kartoffeln und schneide sie in Würfel. Zwiebel und Knoblauch hackst du in feine Stücke und die Chorizo schneidest du in Scheiben. Brate die Wurst in einem Topf mit Olivenöl leicht knusprig an und nimm sie anschließend wieder heraus. Dünste danach Zwiebel sowie Knoblauch in dem Topf an und gib die Kartoffeln und das Paprikapulver hinzu. Zum Schluss landen der geschnittene Grünkohl, erneut die Wurst und Lorbeerblätter im Topf. Gieße die Brühe hinzu und lass den Eintopf für rund 30 Minuten köcheln. Wenn die Kartoffeln gar sind, schmeckst du alles mit Salz, Pfeffer sowie einem Spritzer Zitronensaft ab.

Eintöpfe haben gleich aus mehreren Gründen einen festen Platz in der Küche. Sie sind einfach zuzubereiten, machen satt und sind perfekt, um Gemüsereste zu verarbeiten. Die Rezepte sind flexibel zu verstehen, sodass du Zutaten einfach hinzufügen oder austauschen kannst, je nachdem, was dein Kühlschrank eben so hergibt.

Weitere Eintopf-Inspiration findest du bei Leckerschmecker. Magst du es besonders deftig, ist unser Bauerntopf mit Rosenkohl und Hackfleisch genau richtig. Herbstlicher Genuss erwartet dich mit diesem Kürbis-Linsen-Eintopf. Auch ein Wirsing-Hack-Eintopf darf im Herbst nicht fehlen.