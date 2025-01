Grünkohllasagne: deftige Winterküche für kalte Tage

Im Herbst finden sich in den Supermärkten alle Arten von Kohl. Er zählt zum klassischen Wintergemüse. Besonders lecker ist er in Suppen, zu deftigen Fleischgerichten, in Salaten oder wie in diesem Fall in einer herzhaften Grünkohllasagne.

Grünkohllasagne: einfaches Rezept

Grünkohl ist ein besonders robustes Wintergemüse, das von Oktober bis März in den meisten Supermärkten und auf Wochenmärkten erhältlich ist. Typisch für ihn sind seine dunkelgrünen, krausen Blätter, die einen leicht bitteren Geschmack haben. Dieser wird durch das Kochen oder Garen oft milder und geschmacklich intensiver.

Der Kohl ist besonders nahrhaft und enthält viele Vitamine wie Vitamin C, A und K sowie Mineralstoffe wie Eisen und Calcium. Zudem ist er reich an Ballaststoffen und Antioxidantien – ein echtes heimisches Superfood eben.

Die Grünkohllasagne ist herzhaft, cremig und bringt den Geschmack des Kohl so richtig zu Geltung. Für ein besonderes Aroma sorgen getrocknete Steinpilze.

Lasagnen sind, ebenso wie andere Ofengerichte, wahre Wohlfühlessen. Sie schmecken nicht nur gut und machen satt, sondern vermitteln auch Gemütlichkeit und Wärme. Sie sind perfekt für graue, verregnete Herbsttage, wenn man sich am liebsten mit einer Decke auf der Couch einkuscheln will.

Die Grünkohllasagne ist perfekt für alle, die auf der Suche nach genau solche einem Gericht sind, dabei aber gern Neues ausprobieren. Lass sie dir schmecken!

