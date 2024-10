Grusel-Hand mit Serranoschinken: schauriger Snack zu Halloween

Nicht mehr lang, dann steht die unheimlichste Nacht des Jahres bevor: Halloween. Planst du an dem Tag eine kleine Party, darf das passende Essen nicht fehlen. Mit unserer Idee, einer Grusel-Hand mit Serranoschinken jagst du deinen Gästen einen gehörigen Schrecken in die Glieder und ganz nebenbei schmeckt sie auch noch ziemlich köstlich. Wir zeigen dir, wie du sie zu Hause zubereiten kannst.

So machst du eine Grusel-Hand mit Serranoschinken zu Halloween

So wie unsere Grusel-Hand mit Serranoschinken aussieht, so sehen wohl Zombies aus, sollten sie tatsächlich existieren. Mit wenig Aufwand und gerade einmal fünf Zutaten zauberst du für die schaurige Nacht einen Snack, der unheimlich und zugleich täuschend echt aussieht. Auf deiner Halloween-Feier ist die mit Schinken umwickelte Hand aus Butter definitiv ein Hingucker.

Für die Grusel-Hand mit Serranoschinken benötigst du Butter, die möglichst weich sein sollte, Serranoschinken in Scheiben, etwas Salz und Pfeffer, eine Knolle Knoblauch und eine dünne, längliche Salami.

Zuerst röstest du den Knoblauch. Wickle die ganze Knolle dafür in Alufolie und gare sie im Backofen. Drücke den Knoblauch danach aus der Schale und vermenge ihn mit der weichen Butter sowie Salz und Pfeffer. Rühre die Zutaten mit einem Mixer zu einer glatten Masse und befülle den Einmalhandschuh mit der Hälfte der Butter-Mischung. Den Rest der Butter streichst du auf ein Stück Klarsichtfolie und legst die Salami in die Mitte. Dann rollst du alles zusammen und legst die Hand sowie den Unterarm aus Butter zum Festwerden für mindestens eine Stunde in den Kühlschrank.

Sind sie fest geworden, holst du sie aus dem Kühlschrank, befreist sie vorsichtig von der Folie und dem Einmalhandschuh und umwickelst sie mit dem Serranoschinken. Richte die Hand und den Arm auf deinem Halloween-Buffet an und freue dich auf die Reaktion deiner Gäste. Übrigens: Mit Brot und Crackern schmeckt dieser Snack richtig und dank der großen Menge Knoblauch in der Butter muss an Halloween auch niemand Angst vor eine Vampir-Attacke haben.

