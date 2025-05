Gurkensalat mit Zitronen-Joghurt-Dressing: erfrischender Salatgenuss

Bist du auch gerade im Gurkensalat-Fieber und kannst von dem frischen Gemüse nicht genug bekommen? Dann haben wir hier mit unserem Gurkensalat mit Zitronen-Joghurt-Dressing ein weiteres Rezept für dich, dass du dir nicht entgehen lassen darfst.

Dieser Gurkensalat mit Zitronen-Joghurt-Dressing ist in 15 Minuten fertig

Gurkensalate gibt es in zig Varianten für jeden Geschmack. Eine Version, die unbedingt in dein Kochrepertoire gehört, ist der Gurkensalat mit Zitronen-Joghurt-Dressing. Der schmeckt nicht nur besonders frisch, sondern ist auch in nur 15 Minuten zubereitet.

Was diesen Gurkensalat so besonders macht ist die Kombination aus leichter Gurke und dem erfrischenden Joghurt-Dressing, denn das verfeinern wir mit dem Saft und dem Abrieb einer halben Zitrone.

Die Zubereitung unseres Gurkensalates ist herrlich unkompliziert. Schneide einfach Salatgurken in dünne Scheiben und gib sie in eine große Schüssel. Wenn du magst, kannst du die Gurken vorher auch schälen.

Anschließend hackst du eine Knoblauchzehe klein, presst den Saft einer halben Zitrone aus und reibst die Schale ab. Sowohl der Knoblauch als auch Zitronensaft und -abrieb vermengst du mit Joghurt, Schmand, Salz, Pfeffer, gehacktem Dill, Olivenöl und Paprikapulver zu einem cremigen Dressing und gießt dieses über die Gurken. Verrühre alles gut miteinander und lass den Salat vor dem Servieren im Kühlschrank für 30 Minuten durchziehen. In der Zwischenzeit kannst du den Tisch decken oder ein anderes Gericht zubereiten.

Genieße den Gurkensalat mit Zitronen-Joghurt-Dressing als schnelles und leichtes Mittagessen mit Brot, als Vorspeise oder als Beilage zu einem Auflauf oder zu Gegrilltem. Fehlt dir was, dann füge gern andere Zutaten hinzu. So verleihst du dem Salat eine knackige Komponente, wenn du noch gehackte Walnüsse drüberstreust oder weitere frische Kräuter hinzufügst.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Entdecke auch unseren anderen Rezepte für Gurkensalate. Würzig ist der chinesische Gurkensalat mit Chili. Magst du es klassisch, dann probiere dieses einfache DDR-Rezept für Schüttelgurken. Besonders knackig ist der Gurken-Apfel-Salat. Welcher ist dein Favorit?