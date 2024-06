Bloß nicht wegschütten: So kannst du Gurkenwasser aus dem Glas weiter verwenden

In der Leckerschmecker-Redaktion beschäftigt uns oft das Thema Nachhaltigkeit. Wie kann man mit Lebensmitteln einen bewussteren Umgang schaffen? Dazu gehören manchmal auch kreative Ideen, auf die man zunächst vielleicht gar nicht kommt. Wusstest du zum Beispiel, dass du Gurkenwasser verwenden kannst, auch wenn die darin eingelegten Gurken schon aufgefuttert wurden?

3 Ideen, um Gurkenwasser zu verwenden

Gurkenwasser gehört sicherlich zu den Dingen in der Küche, die man meist achtlos wegschüttet. Dabei steckt in der würzigen Flüssigkeit so viel Potential! Möchtest du Gurkenwasser verwenden, dann gibt’s im Folgenden drei Ideen für dich, die das Beste aus dem vermeintlichen Abfallprodukt herausholen.

Doch bevor du startest: Wer Gurkenwasser weiter verwendet, sollte von dem Moment, in dem das Glas das erste Mal aufgeschraubt wird, mit dessen Inhalt äußerst hygienisch umgehen. Soll heißen: niemals mit den Fingern im Glas nach einer Gurke fischen! Nimm stattdessen eine saubere Gabel, um die Gurken herauszuholen. So bleibt die Flüssigkeit sauber und wird nicht durch Bakterien und Co., die unsichtbar an deinen Händen kleben, verunreinigt.

Schon gewusst? Auch Spargelwasser kannst du verwenden. Nachdem du das Stangengemüse darin gekocht hast, schau dir doch mal unsere fünf Ideen, um Spargelwasser zu nutzen, an.

Neues Gemüse einlegen

Die wohl simpelste Möglichkeit, Gurkenwasser zu verwenden, ist es, darin einfach frisches Gemüse einzulegen. Fülle Zwiebelringe, klein geschnittene Möhren oder Paprika oder eine in Streifen geschnittene Salatgurke hinein.

Lass die Flüssigkeit dafür am besten direkt im Glas und schraube den Deckel wieder drauf, nachdem du neues Gemüse dazu gegeben hast. Jetzt nur noch ein paar Tage im Kühlschrank stehen lassen und fertig sind die eingeweckten Lebensmittel!

Gurkenwasser für Salatdressings verwenden

Gurkenwasser kann man ebenfalls verwenden, indem man damit würzige Salatdressings anrührt. Dafür braucht man gar nicht viele weitere Zutaten. Neben der Flüssigkeit aus dem Glas reichen beispielsweise ein bisschen Senf und Öl sowie Salz und Pfeffer. Die Salatsoßen passen super für knackige Gemüsesalate, aber fast noch besser kannst du damit Kartoffel- oder Nudelsalate verfeinert.

Gurkenwasser trinken

Was vielleicht zunächst komisch klingt, ist wirklich lecker: Gurkenwasser trinken! Und damit meinen wir nicht pur, sondern als leckere Limonade. Im Spreewald, der Heimat bundesweit bekannter Gewürzgurken, kann man Gurkenlimo schon lange abgefüllt in Flaschen kaufen. Aber auch zu Hause schmeckt das Erfrischungsgetränk, und war selbst gemacht.

Mische dafür das Gurkenwasser mit Eis, einem Fruchtsaft wie Orange oder Grapefruit und fülle das Ganze mit Sprudelwasser auf.