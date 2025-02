Pizza trifft Gyros: Diese Kreation musst du probieren

Schäle die Zwiebel und schneide sie in Ringe. Erhitze Öl in einer Pfanne und brate das Gyros mit den Zwiebeln für ca. 5 Minuten gut an. Würze mit Salz, Pfeffer und Paprikapulver. Nimm die Gyros-Zwiebel-Mischung aus der Pfanne und stelle sie beiseite.