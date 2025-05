Gyrossuppe: Gönne dir eine Schüssel Griechenland

Gerade befinden wir uns in der (hoffentlich) letzten kalten Phase, bevor der Sommer final in Deutschland ankommt. Zeit, die letzten Eintöpfe des Winters zu genießen. Dass Eintöpfe mehr sind als nur Kohl und Bohnen, die bis zur Unkenntlichkeit gekocht werden, müssen wir nicht erwähnen. Aber hättest du gedacht, dass man so gut wie jedes Gericht zu einer leckeren Suppe kochen kann? Diese Gyrossuppe beweist es und schmeckt nicht nur eingefleischten Suppenkaspern!

Gyrossuppe: Gyrosgeschmack zum Löffeln

Gyros ist vermutlich das bekannteste Gericht der griechischen Küche. Jedes griechische Restaurant bietet das dünn geschnittene Schweinefleisch an und es erfreut sich großer Beliebtheit. In Supermärkten sind Gyros-Gewürzmischungen zu finden, um den herzhaften Genuss auch auf dem heimischen Teller servieren zu können. Wir haben uns überlegt, aus dem leckeren Fleischgericht ein ebenso leckeres Suppenerlebnis zu kochen. So entstand die Gyrossuppe, die seither großen Anklang findet.

Um eine Gyrossuppe zu kochen, die schmeckt wie Urlaub in Griechenland, ist die Gewürzmischung besonders wichtig. Diese kannst du natürlich selber kaufen – es gibt sie in jedem Supermarkt, noch besser schmeckt sie aber selbstgemacht. Die Herstellung ist ganz einfach und du kannst das Gewürz luftdicht und dunkel lange aufbewahren und musst es nicht jedes Mal neu machen. Dafür brauchst du Salz, Pfeffer, Oregano, Thymian, Majoran und Paprikapulver. All das wird vermischt und gibt deiner Suppe den allseits bekannten Gyrosgeschmack.

Gyrossuppe ist nicht nur ein leckeres Abendessen für die ganze Familie, sie eignet sich auch ideal als Partysuppe für größere Gesellschaften. Sie schmeckt aufgewärmt und gut durchgezogen noch besser als frisch und hält sich im Kühlschrank etwa zwei Tage. Reiche frisches Pitabrot oder Reis dazu. Wenn du einen besonders würzigen Kick möchtest, streue vor dem Servieren etwas Feta darüber.

Bist du auf der Suche nach mehr deftigen Eintöpfen, die sich perfekt für die zufriedenstellende Partyküche eignen? Dann serviere doch mal einen Pfundstopf oder eine cremige Pizzasuppe. Auch eine Cowboypfanne mit Kartoffeln und Hack kommt bei Gästen gut an.