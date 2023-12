Entdecke mit unserem Rezept für orientalisch gewürzte Hackbällchen am Spieß die geheimnisvollen Aromen des fernen Ostens und bereite dich auf ein kulinarisches Abenteuer der besonderen Art vor. Denn dieses schnelle Rezept ist einfach nur unglaublich lecker. Wie wäre es, wenn du die Frikadellenspieße zur nächsten Party vorbereitest? Wir verraten dir, wie.

Hackbällchen am Spieß: eine Reise in den Orient

Jeder kennt und liebt Hackbällchen. Es gibt sie in schier unendlich vielen Varianten und unter den verschiedensten Namen. Die wohl berühmtesten finden sich in einem schwedischen Möbelhaus und sind für viele Menschen das Highlight des Einkaufs. Doch eines haben Buletten, Frikadellen und Köttbullar alle gemeinsam: Sie sind einfach genial lecker. Und bereits die alten Römer kannten ein Rezept mit zerkleinertem Fleisch, Pinienkernen, Pfeffer und Weißwein, das stark an Frikadellen erinnert.

In dieser orientalischen Version werden die Hackbällchen zusammen mit Blätterteig auf Spieße gesteckt und dann im Ofen gegart, bis sie außen schön knusprig, aber innen noch saftig sind. Der Kreuzkümmel und die feurige Paprika verleihen den Hackbällchen eine lebhafte Schärfe. Die selbstgemachte Tomatensoße ist die perfekte Ergänzung und macht das Gericht zu einem unvergesslichen Genuss.

Mit ihrem orientalischen Aroma und der fruchtig-aromatischen Soße zum Dippen sind die Hackbällchenspieße ein tolles Fingerfood, das sich warm und kalt verzehren lässt. Also warte nicht länger, sondern begib dich auf eine kulinarische Reise in den Orient!