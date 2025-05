So einfach kochst du Hackbällchen Toskana ohne Gewürzmischung

Hackbällchen Toskana, bei dem Namen denken sicher viele sofort an Italien, Sommer und Urlaub. Doch wie immer ist es bis zum Sommer und dem nächsten Urlaub noch eine Weile hin. Kein Problem, dann holen wir uns die mediterrane Auszeit eben auf unseren Teller und kochen eine riesige Portion Hackbällchen-Toskana in fruchtiger Tomatensoße, die satt und glücklich macht.

Hackbällchen Toskana: mediterranes One-Pan-Gericht

Auch wenn in Italien selbst wohl niemand Hackbällchen Toskana kennt, so genießt du in dem Gericht trotzdem die geballte Ladung italienischer Aromen. Hier treffen würziger Parmesan, cremiger Mozzarella, saftige Tomaten und aromatischer Basilikum aufeinander und schicken deine Geschmacksknospen auf kulinarische Italienreise. Kein Wunder, dass dieses Gericht bei uns so beliebt ist und immer wieder gern gegessen wird. Es ist nicht nur schnell und ohne das Pulver aus der Tüte zubereitet, sondern schmeckt der ganzen Familie. Höchste Zeit, mal wieder Hackbällchen Toskana zu kochen.

In der Küche lieben wir es unkompliziert und da dürfen Hackbällchen Toskana einfach nicht fehlen. Eine Tütengewürzmischung kommt uns aber trotzdem nicht in die „Tüte“, das Gericht gelingt nämlich ganz wunderbar ohne künstliche Aromen und Geschmacksverstärker. Wir zeigen dir, wie.

Kümmere dich zuerst um die Zubereitung der Hackbällchen. Dafür vermischt du Hackfleisch mit Ei, Paniermehl, gepressten Knoblauch, geriebenen Parmesan 🛒, Oregano, Basilikum, Salz und Pfeffer und verknetest alles zu einer homogenen Masse. Für mediterrane Aromen sorgen sowohl der Käse als auch die getrockneten Kräuter. Forme aus dem Hack kleine Bällchen und brate sie in einer Pfanne mit heißem Öl an. Danach stellst du sie erst einmal beiseite und kümmerst dich um die Soße.

Für die dünstest du Zwiebel und Knoblauch in der Pfanne mit dem Hackbällchen-Bratenfett an, gibst Tomatenmark hinzu und röstest es ebenfalls kurz mit an. Dann löschst du mit gehackten Dosentomaten und Sahne ab, würzt und lässt alles köcheln, bis die Soße leicht eingedickt ist. Anschließend kommen die Hackbällchen wieder in die Soße, wo sie für rund zehn Minuten garen müssen. Fehlt noch das i-Tüpfelchen: der Mozzarella. Den schneidest du in dünne Scheiben und verteilst diese über den Hackbällchen und in der Soße. Wenn der Käse anfängt zu schmelzen, kannst du die Hackbällchen Toskana servieren. Sie schmecken besonders gut mit gekochtem Reis oder Brot.

Hackbällchen Toskana Judith 4.29 ( 21 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 45 Minuten Min. Gesamtzeit 45 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x Für die Hackbällchen: 1 Knoblauchzehe

500 g gemischtes Hackfleisch

1 Ei

1 EL Paniermehl

50 g geriebener Parmesan

1 TL getrockneter Oregano

1 TL getrocknetes Basilikum

Salz und Pfeffer

2 EL Olivenöl Für die Soße: 1 Zwiebel

2 Knoblauchzehen

1 EL Tomatenmark

1 Dose stückige Tomaten 400 g

100 ml Sahne

1 TL Zucker

1 TL getrockneter Oregano

Salz und Pfeffer

1 Mozzarella

frisches Basilikum optional Zubereitung Ziehe den Knoblauch ab und presse ihn.

Fülle das Hackfleisch zusammen mit Ei, Paniermehl, Knoblauch, Parmesan, Oregano, Basilikum, Salz und Pfeffer in eine Schüssel und verknete alle Zutaten mit den Händen zu einer glatten Masse. Teile davon einzelne Portionen ab und forme diese zu walnussgroßen Bällchen.

Erhitze Öl in einer großen Pfanne und brate die Hackbällchen darin ca. 5 Minuten rundherum goldbraun an. Nimm die Bällchen anschließend heraus und stelle sie beiseite.

Schäle für die Soße Zwiebel und Knoblauch und schneide beides fein. Dünste das Gemüse in der Pfanne glasig an. Gib das Tomatenmark hinzu und brate es kurz mit an. Lösche dann mit den stückigen Tomaten und der Sahne ab und würze die Soße mit Zucker, Oregano, Salz und Pfeffer.

Lass die Soße bei mittlerer Hitze rund 5 Minuten köcheln, bis sie leicht eingedickt ist. Gib die Hackbällchen zurück in die Pfanne, vermenge sie gut mit der Soße und lass alles 10 Minuten köcheln, bis die Hackbällchen durchgegart sind.

Schneide den Mozzarella in dünne Scheiben und verteile sie auf den Hackbällchen. Wenn diese leicht geschmolzen sind, kannst du die Hackbällchen-Toskana auf Teller verteilen, frischen Basilikum darüberstreuen und mit Reis oder Brot servieren.

