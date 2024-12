Dieser weihnachtliche Hackbraten wird mit Cranberrys verfeinert

Zu Weihnachten darf es bei den meisten ruhig etwas festlicher zugehen, auch in Bezug auf das Essen. Wer kurzfristig noch auf der Suche nach einem leckeren Feiertagsbraten ist, der sollte sich dieses Rezept für unseren weihnachtlichen Hackbraten unbedingt merken. Wir verwenden ganz besondere Zutaten, die ihn zum Leckerbissen fürs Fest machen.

Rezept für Hackbraten mit Cranberrys: Hauptspeise mit fruchtiger Note

Hackbraten gehört zu den absoluten Klassikern der deutschen Hausmannskost und wird auch anderswo gern gegessen. Wir haben das Lieblingsessen fit für die Feiertage gemacht, indem wir unseren weihnachtlichen Hackbraten mit Zutaten verfeinert haben, die ihm das gewisse Etwas verleihen. Dank klein geschnittener Äpfel und gehackter Cranberrys verpassen wir dem Braten eine fruchtige Note, die auch noch wunderbar weihnachtlich daherkommt. Dazu kommt ein wenig Zimt, der ebenfalls ein typischer Gast in der Weihnachtsküche ist.

Das Tolle an diesem Hackbraten mit Cranberrys: Du kannst ihn wunderbar vorbereiten und erst kurz vor dem Dinner in den Ofen schieben. Die Fleischmasse für den Braten kannst du bereits in die Kastenform🛒 füllen und einfach bis zum Backen kalt stellen.

Gerichte, die sich mit etwas Vorlauf zubereiten lassen, sind ideal für besondere Anlässe wie Weihnachten. Alles, was man einen oder zwei Tage im Voraus vorbereiten kann, sollte auch dann erledigt werden. So verbringst du die Feiertage selbst nicht ausschließlich in der Küche, sondern hast Zeit für deine Lieben. Noch mehr Tipps, ein Weihnachtsessen zu planen, findest du in unserem Leckerwissen.

Suchst du weitere Hauptgerichte fürs Fest? Dann bist du bei uns genau richtig. Wir können dir beispielsweise einen Wellington-Braten mit Pilzfüllung oder ein Weihnachtsessen aus der Auflaufform. Auch dieser Weißkohl-Strudel schmeckt zu besonderen Anlässen.

1 Kastenforn, ca. 23 x 12 cm Zutaten 1x 2x 3x 1 große Zwiebel

1 Apfel

2 Stangen Sellerie

100 g Cranberrys getrocknet

1 EL Thymian gehackt

1 EL Salbei gehackt

Olivenöl

Salz und Pfeffer

1 kg Hackfleisch

2 Eier Zimmertemperatur

1/2 TL Zimt

2 EL Ketchup

60 ml Milch

200 g Semmelbrösel oder mehr Zubereitung Ziehe die Zwiebel ab und hacke sie. Schäle den Apfel, entkerne ihn und schneide ihn in kleine Würfel. Wasche den Sellerie und würfele ihn ebenfalls fein. Hacke die Cranberrys und die Kräuter.

Erhitze das Öl in einer Pfanne und brate die Zwiebel, den Apfel und den Sellerie 3 Minuten an.

Gib die Kräuter dazu und würze mit Salz und Pfeffer. Brate alles weitere 2-3 Minuten. Lass den Mix kurz abkühlen.

Verknete das Hackfleisch mit den Eiern, Zimt, den Cranberrys, Senf und Ketchup. Gib den Pfanneninhalt und die Milch dazu und nach und nach so viele Semmelbrösel, bis das Hackfleisch nicht mehr zu feucht ist. Würze mit Salz und Pfeffer.

Fülle die Masse in eine Auflaufform, die du zuvor eingefettet oder mit Backpapier ausgelegt hast. Backe den Hackbraten bei 190 °C Ober-/ Unterhitze für 35-45 Minuten. Bedecke ihn mit Backpapier, sollte seine Oberfläche zu dunkel werden. Notizen Du kannst separat ein paar Apfelstücke und Cranberrys anbraten und den Hackbraten damit bestreuen, bevor du ihn servierst.

