Perfekt für den Abend: Hähnchen-Champignon-Gratin

Putze die Champignons und schneide sie in Scheiben. Ziehe Zwiebel und Knoblauch ab und hacke beides fein.

Erhitze das Olivenöl auf mittlerer Stufe in einer großen Pfanne und brate die Hähnchenfilets darin von beiden Seiten einige Minuten goldbraun an. Würze das Fleisch mit Salz und Pfeffer und nimm es aus der Pfanne.

