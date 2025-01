Diesen Hähnchen-Cordon-bleu-Auflauf wirst du lieben

Genießt du auch ab und zu gerne mal etwas Deftiges? Dann kommt hier ein Rezept für dich, das du auf keinen Fall verpassen darfst: ein Hähnchen-Cordon-bleu-Auflauf. Der verbindet den beliebten Klassiker mit allen Vorzügen, die eben ein Auflauf so bietet, zu einem völlig neuen Gericht.

So einfach gelingt ein Hähnchen-Cordon-bleu-Auflauf

Für unseren Hähnchen-Cordon-bleu-Auflauf bereiten wir kein Cordon bleu im klassischen Sinne zu, sondern nehmen uns das Gericht lediglich als Vorbild. Die typischen Zutaten wie Kochschinken, Käse und Semmelbrösel dürfen aber trotzdem nicht fehlen.

Zuerst streichen wir eine Auflaufform 🛒 mit etwas Öl ein und heizen schon mal den Ofen vor. In die Form legen wir die Hähnchenbrustfilets, die mit Salz, Pfeffer und Paprikapulver gewürzt werden. Auf jedes Filet legen wir eine Scheibe Kochschinken. Achte darauf, sie eventuell etwas kleiner zu schneiden, damit sie in etwa die Größe der Filets haben. Darauf streust du geriebenen Käse.

Fehlt noch die Soße für den Cordon-bleu-Auflauf. Für diese vermischst du Milch, Sahne und etwas Senf miteinander. Zum Andicken verwendest du Speisestärke. Rühre die Stärke mit Milch glatt und gib sie dann zum Milch-Sahne-Gemisch. Hat die Soße die gewünschte Textur, gießt du sie zum Fleisch in die Auflaufform.

Was wäre ein Cordon bleu ohne die typische Knusper-Panade? Die darf auch beim Auflauf nicht fehlen. Dafür schmilzt du Butter in einem Topf und vermischst sie im Anschluss mit dem Paniermehl. Für noch mehr Crunch kannst du auch Pankomehl verwenden. Verteile die Mischung gleichmäßig über dem Auflauf und schiebe ihn dann in den Ofen, wo er etwa 30 Minuten backen muss. Das Fleisch sollte dabei gut durchgaren, der Käse schmelzen und die Panade goldbraun-knusprig werden.

Hähnchen-Cordon-bleu-Auflauf Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 45 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 1 TL Pflanzenöl für die Form

500 g Hähnchenbrustfilets

Salz und Pfeffer

1 TL Paprikapulver edelsüß

200 g Kochschinken

200 g geriebener Käse

200 ml Sahne

100 ml Milch

1 TL Senf

1 TL Speisestärke

1 EL Butter

100 g Semmelbrösel

frische Petersilie optional Zubereitung Heize den Backofen auf 200 °C (Ober-/Unterhitze) vor und fette eine Auflaufform mit etwas Öl ein.

Lege die einzelnen Hähnchen in die Auflaufform. Würze sie mit Salz, Pfeffer und Paprikapulver.

Schneide den Kochschinken in die Größe der Hähnchenbrustfilets und lege ihn auf das Fleisch. Streue den geriebenen Käse darüber.

Vermische Sahne, Milch und Senf in einer Schüssel miteinander. Verrühre die Speisestärke mit einem EL Milch, bis sie eine glatte Konsistenz hat und gieße sie dann in die Milch-Sahne-Mischung. Verrühre alles gut, bis die Soße leicht andickt. Schmecke sie mit Salz und Pfeffer ab.

Gieße die Soße dann gleichmäßig über die Hähnchenfilets. Schmelze die Butter in einem Topf und vermische sie mit den Semmelbrösel. Verteile die Brösel gleichmäßig auf dem Auflauf und backe ihn für 30 Minuten im Ofen, bis das Fleisch gar und die Brösel goldbraun sind. Wenn sie zwischenzeitlich zu dunkel werden, decke den Auflauf mit Alufolie ab.

Nimm den Auflauf nach dem Backen aus dem Ofen und serviere ihn mit gehackter Petersilie.

