Hähnchen Diane: Wohlfühlgericht in cremig-würziger Brandy-Sahnesoße

Für alle, die noch auf der Suche nach einem leckeren Gericht fürs Wochenende sind: Wie wäre es mit zartem Hähnchenfleisch in einer cremig-würzigen Soße, die mit den Aromen von Champignons, Zitronensaft, Dijon-Senf, Worcestersoße und einem Schuss Brandy deinen Gaumen verwöhnt? Hähnchen Diane nennt sich diese Köstlichkeit und hier ist das Rezept dafür.

So machst du den Klassiker Hähnchen Diane

Saftiges Hähnchenbrustfilet in einer reichhaltigen Sahne-Champignon-Soße, wenn das mal nicht nach dem perfekten Essen für einen gemütlichen Abend klingt. Kannst du haben. Das Gericht, das sich hinter den genannten Zutaten verbirgt, nennt sich Hähnchen Diane und ist eine leichtere Variante des Klassikers Steak Diane, das aus einem gebratenen Rindersteak und einer Champignon-Sahnesoße besteht, die mit Weinbrand, Worcestersoße und Dijon-Senf zubereitet wird. Erfunden wurde das Gericht wohl in den 1930er Jahren in London.

Das Highlight eines Hähnchen Diane ist die cremige und würzige Soße. Diese besteht aus angebratenen Champignons, würziger Worcestersoße, leicht scharfem Dijon-Senf, einem Schuss Brandy sowie Zitronensaft für eine frische Note. Für die samtige Textur der Soße sorgt ein Becher Sahne. Aber von vorn.

Würze die Hähnchenbrustfilets und brate sie in einer Pfanne 🛒 mit erhitzter Butter von beiden Seiten goldbraun an. Nimm das Fleisch heraus und stelle es beiseite. Brate in der gleichen Pfanne halbierte Champignons, gehackten Knoblauch und gewürfelte Zwiebel mit an. Gieße den Brandy hinzu und lass alles kurz köcheln, bis der Alkohol verflogen ist. Dann rührst du Dijon-Senf, Worcestersoße und Zitronensaft in die Pfanne und löschst alles mit Hühnerbrühe ab. Lass alles aufkochen und gieße dann die Sahne hinzu. Wenn die Soße die gewünschte Textur hat, legst du das Hähnchenfleisch in die Soße, lässt sie darin etwa fünf Minuten darin fertig garen und schmeckst dann mit Salz und Pfeffer ab.

Serviere die Filets zusammen mit der Soße und gehackter Petersilie und lass dir dazu eine Beilage wie Reis oder Kartoffelpüree schmecken.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Verwöhne dich mit weiteren Hähnchen-Gerichten und genieße als Nächstes ein indisches Bhuna-Hähnchen oder ein griechisches Zitronen-Hähnchen. Wer cremige Soßen liebt, sollte Hähnchen in Parmesan-Soße nachkochen.

Hähnchen Diane Judith 4.80 ( 5 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 40 Minuten Min. Gesamtzeit 40 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 4 Hähnchenbrustfilets

Salz und Pfeffer

2 EL Butter

200 g Champignons

1 Schalotte

2 Knoblauchzehen

2 EL Brandy

1 EL Dijon-Senf

1 TL Worcestersoße

1 EL Zitronensaft

100 ml Hühnerbrühe

200 ml Sahne

frische Petersilie zum Garnieren Zubereitung Würze die Hähnchenbrustfilets mit Salz und Pfeffer. Erhitze Butter in einer Pfanne und brate das Fleisch darin bei mittlerer Hitze ca. 5 Minuten pro Seite goldbraun an. Nimm die Filets anschließend heraus und stelle sie beiseite.

Ziehe Zwiebel und Knoblauch ab. Schneide das Gemüse in Würfel. Putze die Champignons und schneide sie in der Mitte durch.

Brate in der Pfanne in dem Hähnchen-Bratfett die Champignons goldbraun an. Füge Zwiebel und Knoblauch hinzu und brate beides ebenfalls kurz mit an. Gieße den Brandy in die Pfanne und lass alles einige Minuten köcheln, um den Alkoholgehalt zu reduzieren.

Gib Dijon-Senf, Worcestersoße und Zitronensaft mit in die Pfanne und lösche mit der Hühnerbrühe ab. Lass die Soße 2 Minuten köcheln und rühre dann die Sahne unter.

Lege die Hähnchenbrustfilets in die Soße und gare sie darin für weitere 5 Minuten. Schmecke die Soße mit Salz und Pfeffer ab.

Serviere das Hähnchen Diane mit gehackter Petersilie und einer Beilage wie gekochtem Reis.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.