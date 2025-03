Frühlingshafter Kuchen mit deftiger Fülling: So lecker ist die Hähnchen-Lauch-Quiche

Quiche ist eigentlich ein perfektes Gericht. Sie ist schnell und einfach zubereitet und macht zusammen mit einem Salat ein perfektes Mittag- oder Abendessen. Noch dazu kannst du die Füllung je nach Saison anpassen, wie du magst. Wie wäre es mit einer Hähnchen-Lauch-Quiche? Die schmeckt saftig, deftig und lecker und ist noch dazu schnell im Ofen. Lass uns direkt loslegen!

Rezept für Hähnchen-Lauch-Quiche

Suchst du nach einem schnellen Mittag- oder Abendessen, das du vielleicht sogar auch noch als Proviant am nächsten Tag mitnehmen kannst? Dann ist diese Hähnchen-Lauch-Quiche das Richtige für dich. Sie besteht aus einem knusprigen Mürbeteigboden, der mit einer saftigen Füllung kombiniert wird.

Die Zubereitung ist einfach: Beginne damit, einen Mürbeteig zusammenzukneten. Falls du ballaststoffreicher essen möchtest, solltest du hierbei auf Weizenvollkornmehl zurückgreifen. Ist dir der Geschmack davon zu intensiv, funktioniert auch das herkömmliche. Nun darf der Teig kurz im Kühlschrank oder Gefrierfach ruhen, während du die Füllung zubereitest.

Schneide für diese Füllung Hähnchenbrustfilets in mundgerechte Stücke und brate sie in etwas Olivenöl an, bis sie eine goldbraune Kruste haben. Würze sie kräftig und nimm sie aus der Pfanne. Wasche dann den Lauch gründlich unter fließendem Wasser, damit kein Dreck zurückbleibt. Schneide ihn in kleine Ringe und schwitze ihn in der Hähnchenpfanne in etwas Butter an. Vermische jetzt Huhn und Lauch mit Schmand, Eiern und Gewürzen. Besonders gut schmecken hier etwas frischer Thymian und eine Prise Muskatnuss. Rolle den Mürbeteig zu einem Kreis, lege eine gefettete Quicheform 🛒 damit aus und verteile die Füllung darin. Schiebe das Ganze in den Ofen und erfreue dich an deiner Kreation!

Noch mehr herzhafte Quicherezepte gefällig? Probiere doch mal eine vegetarische Pilz-Lauch-Quiche oder eine Spinat-Lauch-Quiche. Köstlich ist auch der Klassiker, eine einfache Quiche Lorraine.

Hähnchen-Lauch-Quiche Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 30 Minuten Min. Zubereitungszeit 40 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 10 Minuten Min. Portionen 8 Stücke Kochutensilien 1 Quicheform, 28 cm Durchmesser Zutaten 1x 2x 3x Für den Teig: 250 g Mehl Vollkorn oder klassisch

125 g kalte Butter plus mehr für die Form

1 Ei

1 Prise Salz

2-3 EL kaltes Wasser Für die Füllung: 2 Hähnchenbrustfilets

1 Stange Lauch

1 EL Olivenöl

1 TL Butter

200 g Schmand

3 Eier

1 Knoblauchzehe

einige Zweige frischer Thymian

1 Prise Muskatnuss

Salz und Pfeffer Zubereitung Verknete Mehl, Butter, Ei, Salz und Wasser zügig zu einem glatten Teig. Forme ihn zu einer Kugel, wickle ihn in Frischhaltefolie und lege ihn bis zum weiteren Gebrauch ins Gefrierfach.

Schneide in der Zwischenzeit das Hähnchen in mundgerechte Stücke. Erhitze Olivenöl in einer Pfanne und brate das Fleisch rundum goldbraun an. Würze mit Salz und Pfeffer und lege es beiseite.

Wasche den Lauch gründlich und schneide ihn in feine Ringe. Brate ihn in der gleichen Pfanne mit etwas Butter an, bis er weich wird.

Vermische Hähnchen und Lauch mit Schmand, Eiern, einer gepressten Knoblauchzehe, den abgezupften Thymiannadeln, Muskatnuss, Salz und Pfeffer.

Heize den Ofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor. Rolle den Teig rund aus, lege damit eine gefettete Quicheform aus und drücke ihn am Rand leicht an.

Verteile die Füllung gleichmäßig auf dem Teig und backe die Quiche ca. 35–40 Minuten, bis sie goldbraun ist.

