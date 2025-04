Hähnchen-Möhren-Auflauf: Wohlfühlessen für kalte Tage

Draußen ist es grau und kalt. Das bedeutet aber auch: perfektes Auflauf-Wetter. Aufläufe sind schnell zubereitet und sorgen für ein wohliges Gefühl im Bauch.

Rezept für Hähnchen-Möhren-Auflauf

Gibt es etwas Schöneres, als es sich nach einem langen Tag im kalten Herbst auf dem Sofa gemütlich zu machen und dabei einen Teller warmen, wohltuenden Auflauf zu genießen? Für mich nicht. Deshalb stehen in der kalten und dunklen Jahreszeit sehr häufig Aufläufe und Gratins auf meinem Speiseplan. Die tun richtig gut und wärmen mindestens genauso gut von innen wie deftige Suppen.

Wenn ich ab und an Appetit auf Gerichte mit Fleisch habe, dann mache ich mir einen Hähnchen-Möhren-Auflauf. Der besteht aus wenigen Zutaten und der Arbeitsaufwand bei der Zubereitung ist ebenfalls überschaubar. Den Hauptteil der Arbeit, nämlich das Backen, übernimmt der Ofen.

Für den Auflauf schneidest du Hähnchenfleisch in Würfel und brätst es in einer Pfanne goldbraun an. Ist es fertig, stellst du es erst einmal beiseite. Danach schwitzt du Zwiebel und Knoblauch in der gleichen Pfanne an und gibst dann in Scheiben geschnittene Möhren für etwa fünf Minuten dazu. Nebenbei rührst du aus Milch und Sahne eine Soße an, die du mit getrocknetem Thymian, Salz und Pfeffer würzt. Danach kannst du auch schon das Fleisch und die Möhren in eine Auflaufform 🛒 geben. Gieße die Sahnesoße darüber und streue großzügig geriebenen Käse darüber. Ich verwende gern einen Cheddar, der Auflauf schmeckt selbstverständlich auch mit anderen Sorten.

Hat sich eine goldbraune Käsekruste gebildet, ist der Auflauf fertig. Bei mir kommt er so auf den Tisch. Fehlt dir aber eine passende Beilage, dann koche ein paar Nudeln dazu. Frisches Brot, das man in die cremige Soße tunken kann, passt ebenfalls.

Hähnchen-Möhren-Auflauf Judith 4.06 ( 783 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 50 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 1 TL Butter für die Form

400 g Hähnchenbrustfilet

Salz und Pfeffer

1 EL Olivenöl

500 g Möhren

1 Zwiebel

1 Knoblauchzehe

1 Becher Sahne

100 ml Milch

200 g geriebener Käse

1 TL getrockneter Thymian Zubereitung Heize den Backofen auf 180 °C Ober- und Unterhitze vor. Fette eine Auflaufform mit Butter ein.

Schneide das Hähnchenbrustfilet in mundgerechte Würfel und würze es mit Salz und Pfeffer. Erhitze Olivenöl in einer Pfanne und brate das Hähnchenfleisch darin von allen Seiten goldbraun an. Nimm das Fleisch aus der Pfanne und stelle es beiseite.

Wasche und schäle die Möhren. Schneide sie in dünne Scheiben. Schäle Zwiebel und Knoblauch und hacke sie anschließend in feine Würfel. Brate Zwiebel- und Knoblauchstücke in der gleichen Pfanne glasig an. Füge die Möhren hinzu und brate sie für 5 Minuten bei mittlerer Hitze mit an.

Mische in einer Schüssel die Sahne mit der Milch. Würze sie mit Salz, Pfeffer und getrocknetem Thymian.

Fülle die angebratenen Hähnchenstücke und die Möhren in die vorbereitete Auflaufform. Gieße die Milch-Sahne-Mischung darüber und verteile den geriebenen Käse darauf. Schiebe den Auflauf in den Ofen und backe ihn für 30 Minuten, bis der Käse goldbraun und knusprig ist.

