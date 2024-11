Deine Familie wird diese Hähnchen-Spinat-Lasagne lieben

Lasagnen sind eine tolle Sache; sie schmecken der ganzen Familie, machen satt und du kannst wunderbar etwas Gemüse in ihnen verstecken. Die Variationen sind unendlich und so kommt bei so mancher Familie regelmäßig eine Lasagne auf den Tisch. Hier hast du ein weiteres tolles Rezept gefunden; von dieser Hähnchen-Spinat-Lasagne mit einer leckeren Béchamelsoße und geschmolzenem Käse bekommt keiner zu viel!

Rezept für Hähnchen-Spinat-Lasagne

Die Füllung der Hähnchen-Spinat-Lasagne besteht aus goldbraun angebratener Hähnchenbrust und frischem Spinat. Dieser verleiht der Lasagne nicht nur einen Farbtupfer, sondern ist auch vollgepackt mit Vitaminen und Mineralstoffen. Dazu kommt geriebener Mozzarella, damit Gemüsemuffel ja keinen Grund zu meckern haben. Und auch, weil geschmolzener Mozzarella einfach herrlich ist. In der Pfanne wird die Hähnchenbrust zusammen mit Zwiebeln und Knoblauch angebraten.

Die Béchamelsoße ist das, was die Schichten miteinander verbindet und die Hähnchen-Spinat-Lasagne wunderbar cremig macht. Eine gute Béchamelsoße beginnt mit einer klassischen Mehlschwitze, die dann langsam mit Milch aufgegossen wird. Gewürzt mit Salz, Pfeffer und einem Hauch Muskatnuss wird sie perfekt abgerundet. Für das gewisse Extra fügen wir Parmesan hinzu.

Beim Schichten der Hähnchen-Spinat-Lasagne beginnst du mit einer dünnen Schicht Béchamelsoße auf dem Boden der Form, gefolgt von einer Schicht Lasagneblätter. Dann kommen die Hähnchen-Spinat-Füllung, etwas Béchamel und eine Prise geriebener Mozzarella. Diese Schichtung wiederholst du, bis alle Zutaten aufgebraucht sind. Achte darauf, mit einer großzügigen Schicht Béchamel und einer dicken Schicht Mozzarella abzuschließen. Nach etwa 45 Minuten im Ofen heißt es: Guten Appetit!

Eine tolle Lasagne geht auch ohne die klassischen Nudelplatten. Unsere leckere Spaghetti-Lasagne ist der Beweis! Ganz ohne Fleisch schmeckt auch diese Spinatlasagne fantastisch. Und diese tolle Zucchini-Lasagne mit Linsen und Hackfleisch ist eine Hackfleischbombe.