Orangen-Sahnesoße verleiht diesem Hähnchen ein unvergleichliches Aroma

Draußen ist es grau und kalt? Dann hol dir mit diesem Rezept für Hähnchengeschnetzeltes in Orangen-Sahnesoße ein bisschen Sonne auf den Teller! Die Kombination aus saftigem Hähnchen, cremiger Sahne und der fruchtigen Frische der Orange macht dieses Gericht zu einem echten Genuss. Perfekt für alle, die es unkompliziert, aber außergewöhnlich mögen. Denn dieses Gericht steht in weniger als 30 Minuten auf dem Tisch.

So wird das Hähnchengeschnetzelte in Orangen-Sahnesoße richtig lecker

Damit dein Hähnchengeschnetzeltes in Orangen-Sahnesoße zum absoluten Highlight wird, braucht es natürlich die richtige Beilage. Wir wären nicht Leckerschmecker, wenn wir nicht ein paar Ideen parat hätten, was du perfekt zur fruchtig-cremigen Soße kombinieren kannst.

Die klassische und immer sättigende Variante wären frische Bandnudeln oder selbstgemachte Spätzle. Sie saugen die Soße wunderbar auf. Mit Basmati- oder Jasminreis schmeckt das Hähnchengeschnetzelte in Orangensoße aber auch sehr lecker. Kartoffeln gehen meiner Meinung nach sowieso immer. Wie wäre es zum Beispiel mit knusprigen Rosmarin-Kartoffeln aus dem Ofen oder einem rustikalen Kartoffelstampf mit einem Hauch Muskatnuss? Wenn dir nach etwas mehr Grün für dein Menü ist, kannst du das Hähnchengeschnetzelte immer mit einem bunten Salat und etwas Baguette servieren.

Zubereitet ist das Hähnchengeschnetzelte in Orangen-Sahnesoße zum Glück auch superschnell. In maximal einer halben Stunde steht das Essen auf dem Tisch. Perfekt für den Feierabend! Zuerst schälst du die Orangen und schneidest sie in Stücke. Den Saft, der dabei entsteht, fängst du auf. Danach brauchst du nur Hähnchengeschnetzeltes und Zwiebeln in einer Pfanne 🛒 anbraten. Das Ganze löschst du mit Orangensaft, Gemüsebrühe und Sahne ab. Als Extra kommt noch etwas Orangenmarmelade mit rein. Hat alles etwas Zeit zum Köcheln gehabt und ist das Fleisch gar, kannst du das Hähnchengeschnetzelte in Orangen-Sahnesoße genießen.

Wie klingt zartes Hähnchen in Parmesan-Soße zum Abendessen? Oder zaubere dieses leckere Rezept für Honig-Senf-Hähnchen in cremiger Soße. Ebenso lecker: unser Hähnchen-Ananas-Curry. Nichts dabei, was dich anmacht? Finde mit unserem Koch-Bot heraus, was du heute kochen kannst.

Hähnchengeschnetzeltes in Orangen-Sahnesoße
Zubereitungszeit 30 Minuten
Portionen 2
Zutaten
2 Orangen

1 Zwiebel

500 g Hähnchengeschnetzeltes

1 EL Öl

Salz und Pfeffer nach Geschmack

1/2 TL Basilikum

100 ml Gemüsebrühe

1 EL Orangenmarmelade

200 ml Sahne

1/4 TL Chiliflocken Zubereitung Schäle die Orangen und entferne die weiße Haut mit einem scharfen Messer. Schneide die Orangen in Stücke. Fange den entstehenden Saft auf. Schäle die Zwiebel und schneide sie klein.

Erhitze in einer Pfanne Öl und brate das Geschnetzelte darin für einige Minuten goldbraun an. Würze mit Salz, Pfeffer und Basilikum. Nimm das Fleisch aus der Pfanne.

Dünste die Zwiebeln für ca. 3-5 Minuten glasig an. Lösche mit Orangensaft und Gemüsebrühe ab. Rühre die Orangenmarmelade ein. Gib das Geschnetzelte hinzu und lass das Ganze für ca. 5 Minuten garen.

Gib die Sahne dazu und koche alles auf. Lass die Orangen-Sahnesoße für ein paar Minuten weiterköcheln. Füge die Orangenstücke hinzu. Schmecke mit Salz und Chiliflocken ab, bevor du das Hähnchengeschnetzelte mit Orangen-Sahnesoße servierst.

