Hähnchenkeulen mit Kichererbsen: eine Pfanne, viel Geschmack

Mit diesem Rezept bekommst du eine aromatische Geschmacks- und Proteinbombe auf den Tisch, die dich lange satt hält und vor allem lecker ist. Die Rede ist von Hähnchenkeulen mit Kichererbsen! Die würzige Tomatensoße sorgt für ein leckeres i-Tüpfelchen und macht dieses Gericht rundum gelungen. Wenn du magst, kannst du sie mit Reis als Beilage servieren. Aber genug geredet. Los geht’s!

Rezept für Hähnchenkeulen mit Kichererbsen

Im Vergleich zu Hähnchenbrustfilets sind Keulen deutlich weniger trocken, da sie einen höheren Fettgehalt haben. Dadurch bleiben sie auch nach längerer Garzeit schön saftig. Beim Braten und Schmoren entfalten die Hähnchenkeulen ihren tollen Geschmack und harmonieren perfekt mit den kräftigen Gewürzen und der Tomatensauce. Gute Vorzeichen also für unsere Hähnchenkeulen mit Kichererbsen!

Auch wenn die Hähnchenkeulen in diesem Rezept geschmort werden, solltest du sie zuvor von allen Seiten goldbraun anbraten. Durch das Anbraten bekommt die Haut eine knusprige Textur und das Bratfett, das in der Pfanne bleibt, ist voller Aromen. Diese werden später von den Zwiebeln und dem Knoblauch aufgenommen, die in der gleichen Pfanne angebraten werden.

Für die Soße verwenden wir stückige Tomaten und eine ordentliche Portion Hühnerbrühe. Die Zugabe von Kichererbsen sorgt für eine Extraportion pflanzliches Eiweiß und Ballaststoffe. Nachdem die Soße einmal aufgekocht, kommen die Hähnchenkeulen zurück in die Pfanne, damit sie im Sud weiter garen. Durch das Schmoren verbinden sich die Aromen optimal und die Keulen werden besonders zart. Nach 45-minütigem Köcheln sind deine Hähnchenkeulen mit Kichererbsen fertig!

Hähnchenkeulen mit Parmesankruste sind ebenfalls sehr empfehlenswert! Und wie wäre es mit geschmorten Hähnchenkeulen mit Apfel? Die fruchtige Note verleiht dem Gericht eine tolle Frische. Zu einer cremigen Gemüse-Hähnchen-Pfanne sagst du sicher auch nicht Nein.